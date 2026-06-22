lunes 22  de  junio 2026
SEGURIDAD

EEUU ejecuta ataque a embarcación del narcotráfico en el Caribe y deja dos muertos

El Comando Sur dijo que la lancha transitaba por rutas usuales del narcotráfico y emprendió la operación que dejó seis sobrevivientes de los que no dio detalles

Esta captura de pantalla, tomada de un video publicado en la cuenta de X del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) el 26 de abril de 2026, muestra una embarcación que se encontraba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental, antes de ser atacada bajo las órdenes del Comandante General Francis L. Donovan el 26 de abril de 2026.

Esta captura de pantalla, tomada de un video publicado en la cuenta de X del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) el 26 de abril de 2026, muestra una embarcación que se encontraba "transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental", antes de ser atacada bajo las órdenes del Comandante General Francis L. Donovan el 26 de abril de 2026.

COMANDO SUR DE EEUU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Comando Sur de EEUU llevó a cabo un nuevo ataque “cinético letal” contra una embarcación presuntamente vinculada a operaciones del narcotráfico, que dejó dos de sus ocho tripulantes muertos, según informó la unidad de fuerzas militares este domingo.

En un mensaje por X, el Comando Sur señaló que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó el ataque tras informes de inteligencia que señalaron que la lancha “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe” y que participaba en el tráfico de drogas.

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Esta foto muestra al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), general Roberto Legra Sotolongo (segundo de la izquierda) y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de EEUU, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
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El narco de México Rafael Caro Quintero fue extraditado a EEUU, junto a otros 29 presuntos narcotraficantes en 2025, tras una operación policial en la prisión de Puente Grande en Guadalajara, Jalisco, 450 km al oeste de la Ciudad de México, el 29 de enero de 2005, según fotografía publicada por la Policía Federal Preventiva (PFP) de México.    
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“Dos narcoterroristas varones murieron durante la operación y hubo seis sobrevivientes varones”, aseguró la entidad, que notificó de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para activar el rescate del resto de los tripulantes aún con vida.

Comando Sur en el Caribe

Desde que EEUU reforzó su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, en septiembre de 2025, se contabilizan 45 operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico solamente hasta marzo de 2026, con más de un centenar de muertos.

El ataque de este domingo en el Caribe es uno de los pocos reportados este año en aguas cercanas a países de Suramérica. Los más recientes se centraron en el Pacífico Oriental.

FUENTE: Con información de AFP

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