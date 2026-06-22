EEUU ejecuta ataque a embarcación del narcotráfico en el Caribe y deja dos muertos

MIAMI.- El Comando Sur de EEUU llevó a cabo un nuevo ataque “cinético letal” contra una embarcación presuntamente vinculada a operaciones del narcotráfico, que dejó dos de sus ocho tripulantes muertos, según informó la unidad de fuerzas militares este domingo.
En un mensaje por X, el Comando Sur señaló que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó el ataque tras informes de inteligencia que señalaron que la lancha “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe” y que participaba en el tráfico de drogas.
“Dos narcoterroristas varones murieron durante la operación y hubo seis sobrevivientes varones”, aseguró la entidad, que notificó de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para activar el rescate del resto de los tripulantes aún con vida.
Comando Sur en el Caribe
Desde que EEUU reforzó su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, en septiembre de 2025, se contabilizan 45 operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico solamente hasta marzo de 2026, con más de un centenar de muertos.
El ataque de este domingo en el Caribe es uno de los pocos reportados este año en aguas cercanas a países de Suramérica. Los más recientes se centraron en el Pacífico Oriental.
FUENTE: Con información de AFP