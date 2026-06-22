EEUU ejecuta ataque a embarcación del narcotráfico en el Caribe y deja dos muertos

Esta captura de pantalla, tomada de un video publicado en la cuenta de X del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) el 26 de abril de 2026, muestra una embarcación que se encontraba "transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental", antes de ser atacada bajo las órdenes del Comandante General Francis L. Donovan el 26 de abril de 2026.

MIAMI. - El Comando Sur de EEUU llevó a cabo un nuevo ataque “cinético letal” contra una embarcación presuntamente vinculada a operaciones del narcotráfico , que dejó dos de sus ocho tripulantes muertos, según informó la unidad de fuerzas militares este domingo.

En un mensaje por X, el Comando Sur señaló que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó el ataque tras informes de inteligencia que señalaron que la lancha “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe” y que participaba en el tráfico de drogas.

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“Dos narcoterroristas varones murieron durante la operación y hubo seis sobrevivientes varones”, aseguró la entidad, que notificó de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para activar el rescate del resto de los tripulantes aún con vida.

Comando Sur en el Caribe

Desde que EEUU reforzó su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, en septiembre de 2025, se contabilizan 45 operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico solamente hasta marzo de 2026, con más de un centenar de muertos.

El ataque de este domingo en el Caribe es uno de los pocos reportados este año en aguas cercanas a países de Suramérica. Los más recientes se centraron en el Pacífico Oriental.

On June 21, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/34cDvvcwxe — U.S. Southern Command (@Southcom) June 22, 2026

FUENTE: Con información de AFP