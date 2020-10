Un plan de retiro premia su vida laboral

En las últimas dos décadas una lamentable tendencia se ha expandido por todo el país: Menos beneficios para los empleados.

El desarrollo acelerado de la tecnología, la salida de miles de compañías del país y el incremento de la volatilidad de las economías, además de la inmigración excesiva que amplía las ofertas del mercado laboral y propicia el estancamiento de salarios, son algunos de los factores que han impulsado esa negativa tendencia. Otras causas son el alto costo de la vida, de los servicios de salud y de los seguros.

En las postrimerías del siglo XX, comenzaron a desparecer las familias que con dos salarios regulares podían sufragar sus gastos mensuales y planificar turismo vacacional. En estos momentos, esa lamentable tendencia no solo persiste, sino que se ha expandido.

Desfavorable tendencia

Por primera vez en casi 60 años en EEUU, la población laboral activa mayor de 65 años supera el 20%, según la gestora de planes privados de pensiones United Income.

Teresa Ghilarducci, profesora de economía de la New School for Social Research, estima que el retiro público entre los 62 y 67 años de edad solo reemplaza entre el 40% y el 50% de los ingresos previos a la jubilación, por lo cual los jubilados deben mantener el 80% de los ingresos para no empobrecerse.

Hoy, cada vez más, los trabajadores necesitan planes de pensiones creados por las empresas como el 401K, pero desafortunadamente son las propias empresas las que ahora tratan de eliminar estos programas en medio de una ola de reducción de costos y beneficios a empleados.

Grandes, medianas y pequeñas compañía abren posiciones de trabajo parcial y no a tiempo completo. De esta forma, el empleado no tiene derecho a beneficios que exige el gobierno federal, sobre todo a las grandes empresas. Este ha sido un triste fenómeno en crecimiento constante por toda la nación, una copia de las prácticas en Asia, Europa y América Latina.

El presidente Donald Trump, como parte de su plataforma económica, ha implementado acciones concretas para que las empresas que marcharon a Asia y otros sitios retornen al país, y las que operan dentro de EEUU retomen las políticas de mayor respaldo a los empleados.

El resultado ya es visible, pero queda un extenso camino por recorrer cuando en las últimas dos décadas la preocupación por la calidad de vida de los asalariados se deterioró en muchos sectores, sobre todo después de la recesión económica del 2008.

Los planes de retiro 401K

“Los planes 401K son un vehículo de ahorro para el retiro. El empleado se beneficia por las contribuciones de los empleadores a las cuentas de sus empleados, las ventajas tributarias y la facilidad de obtener, en caso de necesidad, dinero prestado sobre el valor de la cuenta”, manifiesta Karina Valido, vicepresidenta y asesora de clientes privados en First American Bank.

¿Qué ventajas ofrecen los planes 401k?

“Como incentivo, algunos empleadores hacen contribuciones a las cuentas de los participantes. Unos igualan las contribuciones de los empleados, mientras que otros aportan un porcentaje. Los participantes siempre son 100% dueños de sus contribuciones”, indica Valido.

“Además, los planes de 401k ofrecen beneficios fiscales. Las contribuciones son procesadas antes de deducir los impuestos, lo cual reduce la cuota tributaria y lo que se paga sobre las ganancias de la inversión es diferido hasta que sean retirados los fondos. También muchos planes permiten obtener dinero prestado sobre el valor de la inversión para la compra de una casa, pagar gastos médicos o de educación, o para cubrir necesidades económicas. Los activos de jubilación se pueden trasladar de un empleador a otro, en caso de que hubiese un cambio de trabajo”, explica la ejecutiva de First American Bank.

¿Cuál es la importancia de invertir en el plan 401K si puedo ahorrar esos fondos para un negocio o pagar estudios universitarios?

“Los planes 401k cuentan con opciones diseñadas para ayudar al inversionista a alcanzar sus objetivos financieros a corto y largo plazo. Esto da una gran ventaja sobre una cuenta de ahorro, ya que su dinero tendría un mayor potencial de crecimiento. El ahorro es una opción segura porque el monto de la cuenta bancaria no disminuirá a menos que se retiren fondos, pero desafortunadamente, las tasas de intereses actuales son muy bajas. Hoy en día, las tasas de interés, típicamente, son más bajas que la tasa de inflación. Esto significa que sus ahorros podrían perder poder adquisitivo con el tiempo”.

“La mayoría de los planes de retiro ofrecen una gran variedad de opciones de inversión con diferentes niveles de riesgo y ganancia, entre las cuales se encuentran cuentas de valor estable, fondos mutuos de compañías domésticas e internacionales, fondos mutuos de bonos, bonos corporativos y del gobierno. El riesgo varía según la edad del inversionista, el tiempo durante el cual estará ahorrando y la cantidad de dinero que necesite para hacer realidad un reconfortante retiro”.

First American Bank

“First American Bank ofrece una gama de opciones de inversión de alta calidad. Las estrategias gestionadas por nuestros profesionales para lograr resultados definidos incluyen acceso a numerosas familias de fondos en diversos sectores, carteras de modelos de riesgo, fondos basados en la fecha de retiro, acceso a acciones de compañías internacionales, acceso a acciones de compañías domésticas de pequeño, mediano y alto crecimiento, fondos mutuos balanceados y bonos corporativos y del gobierno, entre otros”.

Trazar una estrategia financiera para el retiro es fundamental. A medida que avanza el tiempo, la vida se encarece y contar sólo con los fondos del Seguro Social no garantiza una vejez tranquila ni segura.

No todos terminan de liquidar sus hipotecas antes del retiro para asegurar un techo en su vejez, por eso es tan importante buscar compañías que ofrezcan planes como el 401K. Esos fondos no solo pueden servirle para dejar su deuda de vivienda en cero, sino para disfrutar el dinero de gran parte de su vida laboral.

Sin embargo, la mayor preocupación de los estadounidenses no es lograr entrar en un programa de retiro de una empresa, sino mantenerse la mayor parte de su vida laboral en esa empresa, algo que en décadas atrás era común, pero que cada vez más se torna casi imposible de lograr.

La realidad

La realidad ha demostrado que muchas compañías no desean pagar un sueldo elevado por la experiencia de un empleado con alto grado de especialización; prefieren ahorrar dinero en bajos pagos a jóvenes graduados universitarios o personas menos cualificadas que -por lo general- no exigen cobros significativos. Y eso lo ha causado la gran oferta de empleados a consecuencia de las crisis, descontrolada inmigración; cierres de tradicionales empresas que desaparecen ante el avance de multinacionales de la tecnología, cuyas plantillas no suplen las pérdidas de millones de empleos en los últimos 10 años junto a la migración de empresas hacia Asia y América Latina –principalmente- en busca de mano de obra barata, sin beneficios para trabajadores.

A pesar de esta situación, retirarse en Florida aún genera ventajas: No existe impuesto estatal sobre la renta, no hay impuesto estatal sobre el fallecimiento ni la sucesión, ni sobre los ingresos de la Seguridad Social.

Otros elementos a favor son los seguros de vida, cuentas de jubilación, exención sobre la primera propiedad, beneficios para propietarios con discapacidades, personas de la tercera edad, veteranos y miembros activos de las diversas áreas militares, entre otras.

Y para todas estas alternativas, First American Bank, con más de 40 años en la industria financiera, ayuda y orienta a las personas que desean garantizar su retiro, a pesar de que un 32% de las personas e inversionistas se sienten inseguros en asignar sus ahorros a una acción bursátil, adquisición de bonos o un programa de pensiones.

