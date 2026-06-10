Alerta por regreso del mortal reto de Tik Tok de tomar Benadryl

Esta fotografía tomada el 19 de abril de 2024 muestra a un hombre sosteniendo un teléfono inteligente que muestra el logotipo de la plataforma de redes sociales china Tiktok en una oficina en París.

Las autoridades de salud en California y médicos de hospitales como el Rady Children's Hospital en San Diego han emitido alertas urgentes tras registrar un brote de sobredosis en adolescentes vinculadas al resurgimiento del "Benadryl Challenge" en redes sociales. Este peligroso que reto incentiva el consumo masivo de difenhidramina (el componente activo de Benadryl) con el fin de inducir alucinaciones, una práctica que implica ingerir cantidades extremas que rozan niveles letales.

La advertencia, publicada por el portal de noticias cbs8.com indica que los expertos tomaron la decisión de advertir a los padres, después de que cinco adolescentes fueran tratados por sobredosis de Benadryl en una sola semana. Todos los casos fueron relacionados con un reto viral en las redes sociales que circulaba nuevamente en TikTok.

El Dr. Shafar Kahn, pediatra especialista en medicina de urgencias, afirma que este grupo de casos forma parte de una preocupante tendencia nacional. "Hemos observado un aumento en los casos de niños que han sufrido sobredosis de Benadryl, y esto coincide con el aumento nacional de casos que hemos visto, especialmente en Texas, Ohio y Virginia", dijo Kahn.

Los pacientes tenían entre 16 y veintitantos años. Kahn afirma que la presión de grupo influye significativamente en la participación de los jóvenes, indicó cbs8.com.

Más casos de pacientes por el reto del Benadryl

El Centro Médico Infantil Cook de Fort Worth en Texas reportó más de 100 visitas a urgencias relacionadas con sobredosis de Benadryl solo en los últimos seis meses. Uno de estos pacientes falleció. En el Hospital Infantil Rady no se registraron muertes, pero los médicos afirman que los casos fueron lo suficientemente graves como para alertar a la población.

Kahn afirma que este medicamento de venta libre, tan común, es precisamente la trampa.

"Esa es la trampa. Los padres creen que los medicamentos de venta libre son seguros para tener en casa, incluso en lugares sin vigilancia. Pero cualquier sustancia en grandes dosis se considera un veneno y puede ser peligrosa", dijo Kahn.

El atractivo del reto viral en redes sociales reside en las alucinaciones que puede producir una dosis alta. Pero Kahn afirma que esas alucinaciones tienen un precio muy alto.

"La dosis necesaria para inducir alucinaciones es también la misma que puede provocar un paro cardíaco y un paro respiratorio", dijo Kahn.

¿Qué es el “Reto Benadryl”?

El "reto del Benadryl", que se difunde principalmente en plataformas de redes sociales como TikTok, anima a los jóvenes a tomar cantidades peligrosas del medicamento de venta libre difenhidramina (DHP), que se encuentra comúnmente en productos como Benadryl y otros medicamentos de venta libre. Es decir, cualquier puede ir a una farmacia y comprarlos sin necesidad de que un médico lo recete.

Según el portal, drugfree.org el reto anima a los espectadores a tomar hasta 12 comprimidos a la vez para supuestamente provocar alucinaciones. Aclara que la dosis máxima permitida en un periodo de 24 horas es de seis comprimidos para niños de 6 a 12 años y de 12 comprimidos para adultos y niños mayores de 12 años. Tomar más de la cantidad recomendada puede provocar náuseas, convulsiones e incluso la muerte.

Tras el reporte de una presunta sobredosis y muerte de un adolescente en 2023 así como de varias hospitalizaciones, Johnson & Johnson, fabricante de Benadryl, tomó medidas, emitiendo una advertencia sobre el reto y colaborando con las plataformas de redes sociales para eliminar el contenido dañino.

Advertencia conocida

En septiembre del 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advierte que tomar dosis más altas de las recomendadas del medicamento común para las alergias que se vende sin receta, llamado difenhidramina (Benadryl), pueden ocasionar graves problemas cardíacos, convulsiones, coma e incluso la muerte. Se sabe de informes periodísticos sobre adolescentes que terminaron en salas de emergencia o muriendo después de participar en el “Desafío Benadryl” que se alentaba en los videos publicados en la aplicación de redes sociales Tik Tok.

En ese momento, la FDA recomienda que los consumidores, padres y cuidadores deben guardar la difenhidramina y todos los demás medicamentos de venta con y sin receta en lugares inaccesibles y fuera del alcance y de la vista de los niños. La FDA recomienda guardar los medicamentos bajo llave para evitar intoxicaciones accidentales por parte de los niños y el uso indebido por parte de los adolescentes.

La difenhidramina es un antihistamínico que se utiliza para aliviar temporalmente los síntomas ocasionados por la fiebre del heno, las alergias de las vías respiratorias superiores o el resfriado común, como son la secreción nasal y los estornudos. Actúa bloqueando la histamina en el cuerpo, la cual es una sustancia que ocasiona los síntomas de la alergia. Cuando se utiliza según las recomendaciones, es un medicamento seguro y eficaz. La difenhidramina se comercializa bajo el nombre comercial Benadryl, marcas de tiendas y como medicamento genérico. También está disponible en combinación con analgésicos, antifebriles y descongestivos.

Muerte de un adolescentes

Los reportes periodísticos dieron a conocer sobre la muerte de dos jóvenes. En 2020, una adolescente de 15 años consumió más de 12 pastillas y falleció en un centro de salud de Oklahoma City. En 2023, un joven de Ohio tomó más de 10 pastillas de Benadryl y murió por una sobredosis, luego de permanecer conectado a un ventilador más de 7 días por el consumo exagerado de este medicamento.

Se estima que en 2026 ya hay un adolescente fallecido en Texas, pero no se encontraron reportes ni policiales, ni periodísticos al respecto. Aún así la alerta continúa.

FUENTE: REDACCIÓN