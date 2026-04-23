jueves 23  de  abril 2026
EEUU

Ataque en centro comercial de Luisiana deja al menos diez heridos; el segundo tiroteo en una semana

El incidente, considerado un "ataque directo", ocurrió cuando dos grupos de personas discutieron en una zona de alimentos, afirmó el jefe de Policía T.J. Morse

Un agente de investigación identifica evidencia en la escena del crimen.&nbsp;

Un agente de investigación identifica evidencia en la escena del crimen. 

AFP
Captura pantalla de un video muestra a agentes de la policía en la escena del crimen

Captura pantalla de un video muestra a agentes de la policía en la escena del crimen

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Un tiroteo en un centro comercial de Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos, dejó al menos diez personas heridas, lo que representa la segunda balacera masiva en dicho estado en menos de una semana.

El incidente, considerado un "ataque directo", comenzó a las 13:22 hora local del centro de Estados Unidos (18:22 GMT), cuando dos grupos de personas discutieron en una zona de alimentos, afirmó ante los medios el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, quien apuntó que "ya no hay un tirador activo", aunque seguía prófugo.

Lee además
Imágen referencial.
TRAGEDIA

Mueren ocho niños de entre uno y 14 años en tiroteo masivo en Luisiana
Samuel Saintremy, de 32 años.
BALACERA

Hombre bajo custodia tras tiroteo contra un conductor en el noroeste de la ciudad

"Desafortunadamente, hubo algunas personas inocentes que estaban en el área que también podrían haber recibido rondas de disparos. Por ahora, tenemos diez víctimas en hospitales locales", explicó el funcionario a la prensa fuera del lugar de los hechos, al que llegó también el FBI.

El suceso ocurre después de otro tiroteo masivo en el que un hombre mató a ocho niños este domingo en Shreveport, otra ciudad en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos, y después murió abatido por las autoridades.

Morse sostuvo que la policía "llegó muy rápidamente" al centro comercial en Baton Rouge, donde "aseguraron la escena" y "ya no hay un tiroteo activo ocurriendo".

También prometió más detalles del caso conforme avance la investigación, mientras que las cámaras de seguridad registraron el altercado en la zona de venta de alimentos del establecimiento.

120 tiroteos en 2026

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, aseguró en sus redes sociales que ya está "en coordinación con los oficiales" y que habrá "actualizaciones" de información cuando haya más detalles, pero pidió por ahora "evitar el área".

Videos del incidente muestran a algunas de las víctimas en el suelo frente a un restaurante de comida rápida, así como a paramédicos que sacan en camillas a los heridos del centro comercial.

El tiroteo que ocurrió el domingo en Shreveport fue el más mortífero en Estados Unidos desde 2024, y acabó con el presunto responsable abatido por la Policía después de una persecución que terminó en la localidad vecina.

Estados Unidos ha registrado en lo que va del año 120 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas, según Gun Violence Archive, organización sin fines de lucro que recopila los datos de los incidentes de violencia armada en el país.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Tiroteo en pirámide de Teotihuacán en México fue planificado, según fiscal

Equipo de "Sin senos sí hay paraíso" de luto tras ataque armado durante grabación

Macron se prepara para recibir al primer ministro libanés el próximo martes en París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia de la placa de un vehículo como debe estar de acuerdo a la ley.
NUEVA LEY

Florida establece reglas claras sobre uso de marcos en placas vehiculares

Foto referencial sobre el tema.
CASO INTERNACIONAL

Menor llevado a Cuba sin autorización judicial es devuelto a su madre tras acción federal

El senador estadounidense Rick Scott (republicano por Florida) habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 
EXCLUSIVA

Rick Scott señala a NBC de 'lavar imagen' del régimen cubano

Vista del Senado de EEUU.  
EEUU

Senado aprueba $70.000 millones para ICE y y la patrulla fronteriza

Inmigrante estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
EEUU

USCIS reabre revisión de 33.000 Green Cards otorgadas durante el gobierno de Biden

Te puede interesar

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida, firma los proyectos de ley.
MERITOCRACIA Y SENTIDO COMÚN

Florida refuerza veto a programas DEI y bloquea impuestos al carbono

Inmigrante estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
EEUU

USCIS reabre revisión de 33.000 Green Cards otorgadas durante el gobierno de Biden

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO

Trump ordena destruir los barcos que intenten minar el estrecho de Ormuz

Vista del Senado de EEUU.  
EEUU

Senado aprueba $70.000 millones para ICE y y la patrulla fronteriza