Capturan en EEUU a uno de los narcos guatemaltecos más buscados

Eugenio Molina-López, de 61 años y líder de Los Huistas, uno de los principales carteles de la droga en Guatemala, fue arrestado en la ciudad californiana de San Diego, fronteriza con México.

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a uno de los narcotraficantes guatemaltecos más buscados, por quien ofrecían una recompensa de 10 millones de dólares, informó la embajada estadounidense en el país centroamericano.

Eugenio Molina-López, de 61 años y líder de Los Huistas, uno de los principales carteles de la droga en Guatemala, fue arrestado en la ciudad californiana de San Diego, fronteriza con México, y presentado el viernes ante una corte federal ante la que se declaró "inocente", señaló la embajada en un comunicado publicado el lunes.

Florida Autoridades mexicanas capturan en Cancún a residente de Florida con orden de arresto por drogas

El reporte no detalló la fecha exacta de la captura.

Alias "Don Darío" está acusado de liderar el cártel de Los Huistas, una "organización (...) involucrada en una operación masiva de tráfico de cocaína" que opera en el departamento guatemalteco de Huehuetenango (oeste), limítrofe con México, recordó la embajada.

Enfrenta cargos de "conspiración" para el tráfico de drogas y una posible pena máxima de cadena perpetua, según el comunicado.

Estados Unidos impuso sanciones económicas en 2022 a miembros de Los Huistas, entre ellos a Molina-López.

En mayo de 2025, Guatemala extraditó a Estados Unidos al presunto narcotraficante Aler Baldomero "Chicharra" Samayoa, uno de los 100 prófugos más buscados por Washington y señalado de ser "el líder máximo" de Los Huistas.

Carteles internacionales, con ayuda de narcos locales, trafican drogas y blanquean dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que alimenta la violencia criminal en la región.

Según las autoridades de Estados Unidos, 90% de la cocaína que llega a ese país pasa por México y Centroamérica en camiones, aeronaves, lanchas y submarinos.

FUENTE: Con información de AFP