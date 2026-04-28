martes 28  de  abril 2026
OPERATIVO

Capturan en EEUU a uno de los narcos guatemaltecos más buscados

Alias "Don Darío" está acusado de liderar el cártel de Los Huistas, una "organización (...) involucrada en una operación masiva de tráfico de cocaína" que opera en el departamento guatemalteco de Huehuetenango (oeste), limítrofe con México, recordó la embajada

Eugenio Molina-López, de 61 años y líder de Los Huistas, uno de los principales carteles de la droga en Guatemala, fue arrestado en la ciudad californiana de San Diego, fronteriza con México.

Eugenio Molina-López, de 61 años y líder de Los Huistas, uno de los principales carteles de la droga en Guatemala, fue arrestado en la ciudad californiana de San Diego, fronteriza con México.

FBI

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a uno de los narcotraficantes guatemaltecos más buscados, por quien ofrecían una recompensa de 10 millones de dólares, informó la embajada estadounidense en el país centroamericano.

Eugenio Molina-López, de 61 años y líder de Los Huistas, uno de los principales carteles de la droga en Guatemala, fue arrestado en la ciudad californiana de San Diego, fronteriza con México, y presentado el viernes ante una corte federal ante la que se declaró "inocente", señaló la embajada en un comunicado publicado el lunes.

Lee además
Los detenidos de Cárteles Unidos, en México, se dedicaban al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero (imagen referencial)
Florida

Autoridades mexicanas capturan en Cancún a residente de Florida con orden de arresto por drogas
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
FIRMA

Trump anuncia reformas para acelerar investigaciones médicas y terapias basadas en drogas psicodélicas

El reporte no detalló la fecha exacta de la captura.

Alias "Don Darío" está acusado de liderar el cártel de Los Huistas, una "organización (...) involucrada en una operación masiva de tráfico de cocaína" que opera en el departamento guatemalteco de Huehuetenango (oeste), limítrofe con México, recordó la embajada.

Enfrenta cargos de "conspiración" para el tráfico de drogas y una posible pena máxima de cadena perpetua, según el comunicado.

Estados Unidos impuso sanciones económicas en 2022 a miembros de Los Huistas, entre ellos a Molina-López.

En mayo de 2025, Guatemala extraditó a Estados Unidos al presunto narcotraficante Aler Baldomero "Chicharra" Samayoa, uno de los 100 prófugos más buscados por Washington y señalado de ser "el líder máximo" de Los Huistas.

Carteles internacionales, con ayuda de narcos locales, trafican drogas y blanquean dinero en Guatemala y otros países de Centroamérica, lo que alimenta la violencia criminal en la región.

Según las autoridades de Estados Unidos, 90% de la cocaína que llega a ese país pasa por México y Centroamérica en camiones, aeronaves, lanchas y submarinos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU potencia cerco contra el narcotráfico y ejecuta nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico

Colombia afirma que la última ola de atentados es una "respuesta" a acciones contra las disidencias

EEUU y Ecuador firman acuerdo que fortalece la seguridad contra el narcotráfico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
EEUU

Jimmy Kimmel se defiende y niega que chiste sobre Melania Trump incite a la violencia

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Negociaciones

Trump analiza propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz con su equipo de seguridad

Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

La primera dama Melania Trump y el presentador de televisión Jimmy Kimmel.
EEUU

Melania Trump pide a la cadena ABC medidas contra Jimmy Kimmel por bromear con su eventual viudez

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
INMIGRANTES

Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

Por Leonardo Morales
Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

Imagen muestra un día de sesión bursátil en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street abre dispar ante publicación de resultados de tecnológicas

Exalcalde de Miami Beach Philip Levine envía una carta de reconocimiento alcalde Steven Meiner.
HONRAR HONRA

Exalcalde Philip Levine reconoce gestión de Steven Meiner en seguridad de Miami Beach

Explotación de litio en el salar de Uyuni, Bolivia
COOPERACIÓN

EEUU y Bolivia pactan compromiso para atraer inversiones en litio y otros minerales críticos