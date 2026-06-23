Corea del Norte apuesta por ampliar el arsenal nuclear ante la "amenaza" de EEUU y Corea del Sur

Esta imagen, tomada el 18 de agosto de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 19 de agosto de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un (centro) inspeccionando el destructor naval "Choe Hyon" en un lugar no revelado de Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un instó el 19 de agosto a una "rápida expansión" de la capacidad de armas nucleares del país, citando los ejercicios militares en curso entre Estados Unidos y Corea del Sur que, según él, podrían "provocar una guerra".

SEÚL.- El líder norcoreano, Kim Jong Un, apostó este martes por ampliar el arsenal nuclear de Corea del Norte para hacer frente a la que considera una creciente "amenaza" de Estados Unidos y Corea del Sur, que realizaron una nueva conferencia del Grupo Consultivo Nuclear, un organismo cuyo propósito, según Pyongyan g, es atacar el país con "elementos nucleares".

Tras presidir una nueva sesión plenaria del Partido del Trabajo de Corea, Kim ha indicado que existe la necesidad de "ampliar y reforzar" las fuerzas nucleares norcoreanas, que son el corazón de la "soberanía militar y un elemento vital para la contención". "Ejercer como país con armas nucleares es la forma más correcta de hacer frente a la situación política y militar internacional, que es impredecible", ha aclarado.

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Así, ha evaluado la posición y el papel de la tecnología nuclear más sofisticada en el desarrollo futuro de nuestra capacidad de disuasión bélica y ha expresado que, con la tecnología nuclear como base, "se desarrollarán planes más amplios, innovadores y alentadores", según informaciones recogidas por la agencia de noticias KCNA.

"Hasta el momento, (Estados Unidos y Corea del Sur) han celebrado seis rondas de este tipo de reuniones, en las que se han elaborado escenarios detallados de guerra nuclear, incluyendo el modo de guerra, la secuencia de misiones, los ejercicios y los elementos operativos. Esto demuestra claramente la naturaleza criminal de quienes están llevando la situación en la península de Corea al borde de una guerra nuclear", ha aclarado.

Kim recalcó que "una vez más, la firme postura de nuestro partido y Gobierno permite redoblar los esfuerzos para ampliar y fortalecer aún más la poderosa y absolutamente fiable capacidad de disuasión norcoreana con el fin de hacer frente a la crisis geopolítica imperante".

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de "fortalecer progresivamente las fuerzas nucleares, eje de la estrategia de disuasión o de lucha bélica, y ejercer plenamente la posición de Estado con armas nucleares".

Desde el partido, apuestan por acelerar la construcción de un crucero estratégico de misiles guiados de 10.000 toneladas, proyecto anunciado el pasado mes de abril. Esto se suma a la política oficial de Pyongyang, que considera a Corea del Sur una nación "hostil" y ha criticado duramente su alianza con Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS