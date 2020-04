“Un buen día llegó a mis manos el libro El boxeo soy yo, sobre Kid Chocolate, y cuando terminé de leerlo me di cuenta de que yo quería hacer eso, narrar historias. Recuerdo que era un muchacho… estaba en el preuniversitario”, dijo el periodista a DIARIO LAS AMÉRICAS en entrevista desde su hogar en Bristol, Connecticut.

Cuba, década de los 90, pleno periodo especial. Daniel de Malas no pudo entrar a la Universidad y debió salir a buscar trabajo para ayudar a mantener a su familia. Fue así como llegó al rubro del turismo para trabajar como subdirector de bebidas y alimentos de un hotel en La Habana, codiciada posición la cual desechó frente a la incomprensión de todos, ya que esta era la única manera de ejercer a tiempo completo el oficio de reportero y comentarista.

“La gente me decía que estaba loco, pero ese era mi sueño y mi meta”, recordó.

Su inicios

Daniel de Malas ha adquirido tintes de leyenda por sus polémicas declaraciones, acaloradas discusiones y por supuesto, por levantar a pulso SwingCompleto, marca a la que le dio vida gracias a dos de sus grandes amigos.

“Luego de una reunión saliendo de la radio en Cuba, Yasel Porto y Daniel Palacios me sugirieron la idea de abrir un blog. Yo en ese momento escribía para el sitio web de la emisora radial COCO, pero había notas mías que las prohíban por considerarlas agresivas. Me comenzaron a pedir que las adornara, que no tocara temas delicados, y decidí abrir SwingCompleto, un espacio donde podía decir las cosas por su nombre y sin disfrazar la verdad”, recordó el periodista quien entre sus controversiales declaraciones afirmó que el fútbol ha sido la perestroika del béisbol cubano, haciendo una dura crítica a la televisión y a los dirigentes deportivos de la isla.

“Esa frase me costó un día de salario en Cuba”, recordó de Malas.

Y tal ha sido el alcance de sus opiniones y de los trabajos de su equipo, que no solo los fanáticos del béisbol alrededor del mundo le rinden tributo a SwingCompleto, sino que los mismos peloteros de grandes ligas lo alaban por rescatar las viejas glorias que cimentaron la historia del béisbol cubano como Luis Tiant y Tony Pérez.

“Aquí la regla fundamental es pensar como fanático, no como periodista. Trabajamos para fanáticos y debemos pensar como ellos”, dijo el comunicador, quien se define a sí mismo como un industrialista.

Tiempo de pandemia

Para Daniel de Malas sí se deben retomar los encuentros deportivos mientras se enfrentan los estragos sociales ocasionados por el COVID-19, sin embargo, aclara que no sin antes tomar todas las medidas para evitar contagios y manteniendo siempre el distanciamiento social necesario.

“Independientemente de la economía, de la salud -que es prioridad-, el mundo necesita volver a sentir, solo a sentir, que la vida continua y que va a empezar de nuevo. En Taiwan se comenzó a jugar con robots en las gradas y con audio falso, y para mí como fanático eso es una gran noticia”.

“En Cuba va a ser más complicado porque los cubanos somos indisciplinados. Va a ser complejo jugar a puerta cerrada y mantener las distancias, pero yo creo que esto tiene que arrancar cuando las circunstancias los determinen”.

¿Y cómo está el ánimo de los peloteros en medio de esta situación? - le consulté.

Es complejo, pero hay optimismo. Muchos están entrenando en casa, cosa que es difícil porque no todos tienen las condiciones para hacerlo. Las Grandes Ligas y la Serie Nacional están a la espera de ver qué va a pasar, y todos están tratando de mantenerse en forma desde el punto de vista físico, pero no se puede hacer mucho más que eso”.

Daniel de Malas pierde el equilibrio cuando le mencionan a Cuba, y sus constantes miradas al cielo durante la entrevista reflejan que lo que cabe dentro de su añoranza por esa tierra es infinito. No obstante, esos momentos los combate con su más puro entusiasmo por el deporte nacional, mismo por el que feliz podría volver a su país, solo para dirigir la Federación Cubana de Béisbol. Y es que su abuelo y su padre le inyectaron temprano la infecciosa locura por este deporte, y el jonrón de Marquetti el 86, la historia de Kid Chocolate, y el legado de su progenitor, marcaron esta pasión a fuego en su mirada.

“La única solución para que béisbol recupere su fuerza en Cuba es que se profesionalice, que haya inversión privada y que alguien compre los equipos”, afirmó el excoach de ligas independientes, quien dirigió a los míticos Lobos de Zanja durante 15 años en La Habana, época en la que además tuvo como mentor a Lázaro de la Torre, expelotero cubano e ídolo para los seguidores de Industriales.

“Aquí no he podido volver a ser coach, pero de cierta forma dirigir SwingCompleto es una manera de volver a ejercer esa faceta”, dijo el periodista, quien actualmente celebra la incorporación de Modesto Agüero, maestro de la narración cubana, a su equipo de trabajo.

“La voluntad nunca me ha faltado y Dios quiera que nunca me falte. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido en esta vida porque no soy hijo de padres ricos y lo que he logrado es idéntico a SwingCompleto”, dijo, no sin antes confesar que es un pelotero frustrado. “El acto de batear es lo que más he disfrutado en la vida, pero lo único que bateaba eran rectas, así que nunca hubiese podido llegar lejos”, finalizó entre risas.