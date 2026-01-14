jueves 15  de  enero 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez no viaja a EEUU a reunirse con Trump por "pasaporte vencido", bromea su hermano

La encargada de Venezuela, su hermano Jorge y Diosdado Cabello se presentaron a la prensa en la entrada del presidencial Palacio de Miraflores, en Caracas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump porque tiene su "pasaporte vencido", bromeó su hermano y jefe parlamentario Jorge Rodríguez el miércoles.

La funcionaria interina enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país. Fue sancionada por EEUU en 2018, cuando el Departamento del Tesoro le impuso también este tipo de medidas contra su hermano Jorge Rodríguez, así como contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Lee además
El comandante del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ricardo, habla durante a AFP en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025. 
NARCOTERRORISMO

De Caracas a Dubái: la red criminal que une a Hezbolá, Irán y al ELN con epicentro en Venezuela
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
VENEZUELA

Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez y asegura que "todo anda muy bien"

Fuerzas estadounidenses capturaron el 3 de enero al ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro y su esposa en un bombardeo en la capital. Rodríguez, la siguiente en la sucesión presidencial, asumió funciones de forma temporal.

En una corta declaración, la presidenta interina anunció un "nuevo momento" en el país, a medida que avanzan excarcelaciones de presos políticos bajo una fuerte presión de Estados Unidos.

"Su pasaporte está vencido"

Rodríguez no respondió preguntas de los periodistas sobre un posible viaje a la vecina Colombia y, en especial, a Estados Unidos para reunirse con el propio Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela tras el ataque.

Saludó con la mano antes de dar la vuelta e irse, pero su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, dijo: "Su pasaporte está vencido".

Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y el represor ministro del Interior, Diosdado Cabello, que concentran el poder de Venezuela, se presentaron a la prensa en la entrada del presidencial Palacio de Miraflores, en Caracas.

La presidenta interina había anunciado que enviaría una delegación a Estados Unidos como parte de un "proceso exploratorio" con vistas a reanudar las relaciones, rotas desde 2019.

Otrora vicepresidenta de Maduro, Rodríguez viajó en 2025 a La Haya, a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y a Surinam para la investidura de la presidenta Jennifer Geerlings-Simons, entre otras visitas oficiales internacionales.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

Faltan muchos presos por liberar

Trump reafirma respaldo a la transición en Venezuela, a siete días de la captura de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Elizabeth Gutiérrez asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida. 
FAMOSOS

Elizabeth Gutiérrez se une al elenco de "Sin senos sí hay paraíso"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Reunión sin acuerdo

Trump exige a la OTAN urgir a Dinamarca el rechazo a la presencia china y rusa en Groenlandia y el Ártico

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

Te puede interesar

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

Por Estefani Brito
Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
USAID FOR CUBA

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
EEUU

Senado frustra resolución para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela, un revés para los demócratas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

Sebastian Tomas Datorre Rodríguez, es el presunto responsable en este incidente.
FLORIDA

Joven irrumpe en estación policial de Miami Beach y confiesa apuñalamiento al azar