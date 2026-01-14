Delcy Rodríguez no viaja a EEUU a reunirse con Trump por "pasaporte vencido", bromea su hermano

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

CARACAS — La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , no viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump porque tiene su " pasaporte vencido", bromeó su hermano y jefe parlamentario Jorge Rodríguez el miércoles.

La funcionaria interina enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país. Fue sancionada por EEUU en 2018 , cuando el Departamento del Tesoro le impuso también este tipo de medidas contra su hermano Jorge Rodríguez, así como contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Fuerzas estadounidenses capturaron el 3 de enero al ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro y su esposa en un bombardeo en la capital. Rodríguez, la siguiente en la sucesión presidencial, asumió funciones de forma temporal.

En una corta declaración, la presidenta interina anunció un "nuevo momento" en el país, a medida que avanzan excarcelaciones de presos políticos bajo una fuerte presión de Estados Unidos.

"Su pasaporte está vencido"

Rodríguez no respondió preguntas de los periodistas sobre un posible viaje a la vecina Colombia y, en especial, a Estados Unidos para reunirse con el propio Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela tras el ataque.

Saludó con la mano antes de dar la vuelta e irse, pero su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, dijo: "Su pasaporte está vencido".

Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y el represor ministro del Interior, Diosdado Cabello, que concentran el poder de Venezuela, se presentaron a la prensa en la entrada del presidencial Palacio de Miraflores, en Caracas.

La presidenta interina había anunciado que enviaría una delegación a Estados Unidos como parte de un "proceso exploratorio" con vistas a reanudar las relaciones, rotas desde 2019.

Otrora vicepresidenta de Maduro, Rodríguez viajó en 2025 a La Haya, a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y a Surinam para la investidura de la presidenta Jennifer Geerlings-Simons, entre otras visitas oficiales internacionales.

FUENTE: Con informaciòn de AFP