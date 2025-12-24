miércoles 24  de  diciembre 2025
Dos muertos tras explosión en residencia de ancianos en Pensilvania

Las autoridades en el condado Bucks, al norte de Filadelfia, dijeron que una fuga de gas puede haber causado la explosión en el hogar Silver Lake Nursing Home

Imagen referencial de una patrulla de policía.

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- Al menos dos personas murieron y otras seguían desaparecidas el martes luego de una explosión que hizo colapsar parte de un asilo de ancianos en Pensilvania, Estados Unidos, dijo el gobernador del estado.

Las autoridades en el condado Bucks, al norte de Filadelfia, dijeron que una fuga de gas puede haber causado la explosión en el hogar Silver Lake Nursing Home. Tras la explosión y el derrumbe de parte de la estructura, algunas personas quedaron atrapadas entre los escombros.

"En este momento hay al menos dos fallecidos. Sabemos que hay un número de individuos aún desaparecidos", dijo el gobernador Josh Shapiro en una conferencia de prensa.

El jefe de los bomberos de Bristol, donde queda la residencia, dijo que al menos cinco personas están desaparecidas, aunque se trata de un número preliminar, ya que "pudieron haberse marchado del lugar con miembros de su familia".

Cuando llegaron al lugar, los bomberos sintieron un "fuerte olor a gas", añadió.

La explosión ocurrió a las 14H19 locales (19H19 GMT) y se registró "un colapso estructural importante, partes de la primera planta cayeron al sótano y (había) personas atrapadas", agregó el jefe de bomberos. Algunos residentes quedaron atrapados en escaleras y en los ascensores.

El gobernador elogió la respuesta rápida de los bomberos, quienes en algunos casos "cargaban de a dos personas en la espalda para ponerlas a salvo", según dijo.

Shapiro dijo que el edificio tenía nuevos propietarios desde este mes, y que los inspectores de salud de Pensilvania hicieron una visita el 10 de diciembre y se reunieron con el personal del hogar para elaborar un plan para actualizar las normas de las instalaciones.

FUENTE: AFP

