viernes 19  de  diciembre 2025
EEUU evalúa cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas a barcos estadounidenses

La negativa del Gobierno socialista español de Pedro Sánchez es porque los buques estadounidenses trasladan armamento a Israel

Los buques portacontenedores Mary Maersk y Maersk Denver arriban al puerto de Algeciras (Cádiz).

Marcos Moreno / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Comisión Federal Marítima (FMC) de Estados Unidos propuso este viernes cerrar sus puertos a buques españoles mientras continúa la investigación sobre la negativa de España a permitir que cargueros estadounidenses con armamento para Israel hagan escala en Algeciras (Cádiz).

La FMC indica, a través de un comunicado publicado en su página web, que está examinando opciones que incluyen "limitaciones a la carga, la denegación de entrada a buques que operen bajo bandera española o la imposición de multas" de 2,3 millones de dólares por viaje en buques con bandera española".

No obstante, subrayó que no se ha emitido una decisión final y que la FMC "evaluará cuidadosamente las pruebas y todas las consideraciones pertinentes", alegando que "cualquier acción se guiará por el mandato legal de la Comisión y el expediente factual elaborado en la investigación".

Washington señaló que el Gobierno socialista español impidió en noviembre de 2024 el acceso directo de al menos tres buques estadounidenses, incluidas embarcaciones operadas bajo el Programa de Seguridad Marítima de Estados Unidos, e hizo hincapié en que "la política que motiva dichas denegaciones sigue vigente".

Evalúa el impacto

Para evaluar su impacto en el comercio exterior estadounidense, la Comisión está solicitando información adicional a transportistas, comerciantes y otras partes interesadas sobre "la política actual de España de denegar o rechazar el acceso a los puertos a ciertos buques que transportan carga con destino o procedencia de Israel, las medidas que ha adoptado para aplicar dicha política y el impacto en las condiciones del transporte marítimo".

En base a la información obtenida hasta el momento, esta agencia independiente del Gobierno estadounidense apunta a que las regulaciones aplicadas por las autoridades españolas pueden estar creando "condiciones generales o especiales desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior estadounidense", razón por la cual "debe examinar" qué medidas "correctivas podrían ser apropiadas para ajustar dichas condiciones aparentes".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

