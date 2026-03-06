"Soy como él, pero zurdo": el hijo de Manny Ramírez quiere escribir su propia historia

Lucas Ramírez, jardinero de la Selección Nacional de Béisbol de Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, hijo de la ex superestrella de la MLB Manny Ramírez

HOUSTON.- Ser hijo de una leyenda como Manny Ramírez podría representar una carga para cualquier prospecto. Pero para su hijo Lucas, que hoy defiende los colores de Brasil en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, el apellido no es presión.

El joven de 20 años asegura que quiere construir su propia carrera, aunque reconoce que tener como padre y coach de bateo personal de uno de los grandes toleteros de su generación ha marcado su desarrollo.

“No, no siento ninguna presión. Yo voy a tener mi carrera, pero le doy gracias a Dios que Manny es mi papá y mi coach de bateo”, dijo en exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS el nacido en Weston, Florida.

Lucas fue drafteado en 2024 en la ronda 17 por los Angelinos de Los Ángeles y aunque en 2025 en 30 juegos solo pudo dar tres jonrones, remolcar 30 carreras, tener un promedio de bateo de .266, con .356 de OBP, .417 de sluggin y OPS de .846, asegura que puede hacer cosas similares a las que hizo su padre, pero a la zurda.

“Mi papá siempre me da tips, yo bateo como él pero de zurda. Él es mi coach de bateo todos los días en el offseason”, comentó con soltura en el duogout izquierdo del Daikin Park, en Houston, donde Brasil conforma el grupo B con la anfitriona Estados Unidos, México, Italia y Gran Bretaña.

Su amor por Brasil va más allá de llevar uniforme, es un honor que le hace a su mamá Juliana Ramírez. Y a la cultura de un país que mundialmente es reconocido por el fútbol, deporte que lo tentó en su niñez.

“Es cool (jugar el Clásico) porque mi mamá es de Brasil. Yo siempre había querido jugar con Brasil, cuando yo era chiquito me encantaba soccer (fútbol), sabes Neymar, Brasil. La cultura”, siguió. "Yo amo mucho a mi mamá, ella me bendice todos los días, me ama y me da apoyo”.

Lucas, tras irse en el clasificatorio mundialista de 13-5 (.385 con dos fletadas) fue pieza importante para que los sudamericanos consiguieran el boleto, ya cumple uno de sus sueños al usar el uniforme de Brasil. Pero esta noche, cuando se mida a Estados Unidos, su país natal, el hijo de Manny quiere cumplir otro anhelo en un duelo que considera especial.

“Sí, claro (es especial) porque creciendo yo vi jugar a casi todos. Bryce Harper, todos ellos. Yo quiero dar un jonrón contra USA” suelta para finalizar.