lunes 10  de  noviembre 2025
NARCOTRÁFICO

EEUU informa ataques a dos lanchas del narcotráfico en el Pacífico Oriental, seis ocupantes murieron

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth dijo que las embarcaciones transportaban estupefacientes y aseguró que “seguimos eliminando a terroristas de los cárteles”

El buque de guerra de la Armada de EE. UU. USS Sampson (DDG 102) atraca en la Terminal Internacional de Cruceros de Amador en la Ciudad de Panamá el 30 de agosto de 2025. Estados Unidos envió tres buques de guerra a la región en medio de la escalada de tensiones con Venezuela, que desplegó buques de guerra y drones para patrullar la costa del país el 26 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El gobierno de EEUU realizó nuevos ataques contra otras dos lanchas relacionadas con el narcotráfico, en aguas del Pacífico Oriental que sirve de ruta a cárteles de droga para ingresar cocaína en el país, y los seis ocupantes murieron en la acción, informó el Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El alto funcionario del gobierno de Trump explicó a través de X que los servicios de inteligencia estadounidenses ya tenían conocimiento de que estas embarcaciones se dedicaban al “contrabando ilícito de estupefacientes” y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental.

“Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, informó en un comunicado.

El 4 de noviembre pasado, Hegseth confirmó un "ataque cinético letal" contra una lancha operada por una organización terrorista designada (DTO), en el Pacífico Oriental, y sus dos tripulantes fueron abatidos, en el marco de las operaciones militares en aguas internacionales también del Caribe contra el narcotráfico.

Ataques cinéticos en el Pacífico

En el comunicado, el Secretario de Defensa precisó que los dos ataques cinéticos letales contra dos buques operados por organizaciones terroristas designadas, se efectuaron por orden del presidente Trump .

“Se llevaron a cabo en aguas internacionales y cada embarcación iba a bordo de tres narcoterroristas varones; los seis murieron”, detalló.

“Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas de los cárteles que desean dañar a nuestro país y a su gente”, afirmó en el texto oficial.

Hegseth informó de los nuevos ataques luego de que el Senado avaló el jueves pasado las acciones ordenadas por Tump contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico, con la mira puesta en los cárteles de la droga relacionados con el régimen de Maduro, una decisión tácita de la mayoría de representantes que rechazó una iniciativa de los demócratas de impedir cualquier avance hacia Venezuela.

FUENTE: Con información red X SecWar, Redacción DLA

