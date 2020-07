EEUU pagará $1.600 millones a Novavax por vacuna del COVID-19

A diferencia de Europa y otros países, EEUU apuesta en solitario y no participa en las recaudaciones de fondos internacionales.

El gobierno estadounidense ha invertido miles de millones de dólares en estos proyectos para financiar las pruebas clínicas y, en paralelo, dar fondos para las plantas de fabricación de las vacunas a gran escala.

Vacuna EEUU-coronavirus.jpg

En esta foto del 4 de mayo de 2020 distribuida por la facultad de medicina de la Universidad de Maryland, en Baltimore, EEUU, un paciente inscrito en las pruebas clínicas de una vacuna para el COVID-19 de Pfizer recibe una inyección.

University of Maryland School of Medicine via AP