EEUU reubica buques de guerra al norte de Cuba tras captura de Maduro

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.

El gobierno de Donald Trump comenzó a reubicar buques de guerra que estaban desplegados en el sur del Caribe tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro , informaron funcionarios de defensa este miércoles, en un movimiento que indica una reducción de la presencia militar estadounidense en la región.

La flota de buques de guerra estadounidenses reunida en el Mar Caribe durante los preparativos para la extracción de Nicolás Maduro el sábado ha comenzado a reducirse, según informaron funcionarios el miércoles, aunque se espera que la administración Trump continúe con las operaciones militares en la región.

Este cambio incluye el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio a aguas al norte de Cuba, en el Océano Atlántico, según informaron funcionarios de defensa, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar sobre los movimientos, reseñó The Washington Post.

Al menos uno de los buques podría regresar a su puerto base en Norfolk en las próximas semanas, dijo un funcionario. Los buques permanecen asignados al Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en gran parte de América Latina, y podrían ser trasladados nuevamente al Caribe si fuera necesario, dijo un segundo funcionario.

Estos movimientos reducen el número de tropas estadounidenses en el Caribe en varios miles, a aproximadamente 12.000.

El portal explica que algunos activos de la Fuerza Aérea, incluidos los aviones CV-22 de Operaciones Especiales utilizados para búsqueda y rescate en combate y los MC-130 necesarios para el reabastecimiento aéreo, también han partido, dijo un tercer funcionario estadounidense. Ambas aeronaves se utilizaron para apoyar la operación de extracción de Nicolás Maduro, dijo ese funcionario.

