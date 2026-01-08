jueves 8  de  enero 2026
EEUU reubica buques de guerra al norte de Cuba tras captura de Maduro

Los buques permanecen asignados al Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en gran parte de América Latina

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.

El gobierno de Donald Trump comenzó a reubicar buques de guerra que estaban desplegados en el sur del Caribe tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, informaron funcionarios de defensa este miércoles, en un movimiento que indica una reducción de la presencia militar estadounidense en la región.

La flota de buques de guerra estadounidenses reunida en el Mar Caribe durante los preparativos para la extracción de Nicolás Maduro el sábado ha comenzado a reducirse, según informaron funcionarios el miércoles, aunque se espera que la administración Trump continúe con las operaciones militares en la región.

La ONG Foro Penal contabiliza 863 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.
REPRESIÓN

Detienen en Venezuela a dos campesinos por celebrar la captura de Nicolás Maduro
Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) en el estado de Zulia. 
ACUERDO HISTÓRICO

EEUU retira sanciones petroleras de forma selectiva y asume control del crudo venezolano tras caída de Maduro

Este cambio incluye el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio a aguas al norte de Cuba, en el Océano Atlántico, según informaron funcionarios de defensa, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar sobre los movimientos, reseñó The Washington Post.

Al menos uno de los buques podría regresar a su puerto base en Norfolk en las próximas semanas, dijo un funcionario. Los buques permanecen asignados al Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en gran parte de América Latina, y podrían ser trasladados nuevamente al Caribe si fuera necesario, dijo un segundo funcionario.

Estos movimientos reducen el número de tropas estadounidenses en el Caribe en varios miles, a aproximadamente 12.000.

El portal explica que algunos activos de la Fuerza Aérea, incluidos los aviones CV-22 de Operaciones Especiales utilizados para búsqueda y rescate en combate y los MC-130 necesarios para el reabastecimiento aéreo, también han partido, dijo un tercer funcionario estadounidense. Ambas aeronaves se utilizaron para apoyar la operación de extracción de Nicolás Maduro, dijo ese funcionario.

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS ESCAÑOS

DeSantis convoca sesión especial para redibujar los mapas congresionales y reaviva tensiones en Florida

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hablan con los periodistas después de haber informado a los senadores sobre las recientes acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, en el Capitolio en Washington, DC, el 7 de enero de 2026.
EEUU

Rubio explica que el plan para Venezuela pasa por tres fases: estabilidad, recuperación y transición

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
ANÁLISIS

Diosdado Cabello en la mira de EEUU, tampoco está a salvo bajo presidencia de Delcy Rodríguez

El buque de la marina danesa P572 Lauge Koch patrulla las aguas frente a la capital Nuuk, Groenlandia, el 8 de marzo de 2025.
Seguridad

Trump planea hacer oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia; Rubio confirma reunión con daneses

