EEUU sube el tono ante posible respuesta de UE tras amenaza de aranceles por Groenlandia

Los coches circulan durante una fuerte nevada en el centro de Nuuk, Groenlandia, el 19 de enero de 2026.

WASHINGTON — Estados Unidos advirtió este lunes a la Unión Europea ( UE ) que sería "insensato" imponer aranceles de retorsión en caso de que se concreticen las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar gravámenes a los países europeos que rechazan su ambición de tomar Groenlandia .

Trump afirmó este lunes que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle Groenlandia, un territorio autónomo danés del Ártico, una idea rechazada de plano por los groenlandeses y por los países europeos.

El dirigente republicano argumenta que "necesita" esta isla rica en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración.

Entre ellos están Reino Unido, Alemania, Francia, las principales economías del continente, y países nórdicos como Noruega. Esta pugna, que se intensificó la semana pasada, provocó caídas en las principales bolsas europeas, ya que la UE prometió una respuesta a las amenazas de Trump.

Misión de vigilancia de la OTAN

Para contrarrestar la afirmación de Trump de que "Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China", el país y Groenlandia propusieron la creación de una "misión de vigilancia" de la OTAN en la isla, declaró este lunes el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

Antes de este anuncio, Trump escribió en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, que "el mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo sobre Groenlandia".

"Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar solo en la paz", añadió, según el mensaje publicado en varios medios.

Según esos medios contrarios a Trump, el mandatario está indignado por supuestamente no haber recibido el pasado año el Nobel de la Paz, que fue destinado para la política opositora venezolana María Corina Machado.

La oficina del primer ministro noruego confirmó la autenticidad del mensaje de Trump en un correo electrónico enviado a AFP, y Store también recordó que no es el gobierno de Noruega el que otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente.

Mecanismo "bazuca" de la UE

Desde el Foro Económico Mundial de Davos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió a la UE que sería "muy insensato" imponer medidas de retorsión ante las amenazas de aranceles.

Los dirigentes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria para analizar la amenaza estadounidense sobre Groenlandia y la cuestión arancelaria, indicó una portavoz del Consejo Europeo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que insistió a una delegación de congresistas de Estados Unidos en Davos en "la necesidad de respetar inequívocamente" la soberanía de Groenlandia y Dinamarca.

En un intento de impedir que se deterioren los vínculos, el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, tratará "de reunirse con el presidente Trump el miércoles" durante el Foro de Davos para "evitar en la medida de lo posible cualquier escalada" arancelaria.

Ese mismo día, el tema de Groenlandia será abordado por los ministros de Finanzas del G7, un grupo de economías avanzadas que incluye a Estados Unidos.

El fin de semana, Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, los países que enviaron militares a Groenlandia —Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia— estarían sujetos a un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló el fin de semana que tiene intención de solicitar que se active el Instrumento Anticoerción de la UE.

Este mecanismo establecido en 2023 nunca ha sido activado y es conocido como una opción de tipo "bazuca" o "nuclear".

Esta herramienta permite a la UE adoptar medidas como restricciones a la importación y exportación de bienes y servicios en su mercado único de 450 millones de personas.

También otorga la facultad de limitar el acceso de las empresas estadounidenses a los contratos públicos en Europa y fue creada después de que Lituania acusara a China de prohibir sus exportaciones porque Vilna permitió la apertura de una representación diplomática taiwanesa en su territorio en 2021.

Trump no toma en serio a la UE

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, informó al canciller alemán, Friedrich Merz, que tras conversar con el presidente Donald Trump, ha llegado a la conclusión de que este "no se toma en serio a la UE" porque no defiende sus intereses y pone en práctica una "insensata" lucha contra el cambio climático y una política migratoria "suicida".

"Le he informado (a Merz) de que hablé largo y tendido el sábado por la tarde en Florida con Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente de Estados Unidos evidentemente defiende los intereses nacionales de Estados Unidos y, si la UE actuara de la misma forma, estaríamos en una posición totalmente distinta", explicó Fico en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En concreto, citó como ejemplos de esta falta de coherencia política de la Unión Europea la "insensata" lucha contra el cambio climático y la "suicida" política migratoria. "Los líderes mundiales no se toman en serio a la UE y puede ser por nuestros objetivos climáticos insensatos y nuestra política migratoria suicida", argumentó.

"Mañana voy a enviar una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea (Ursula von der Leyen) para informar a todos los primeros ministros y jefes de Estado miembros de la UE", explicó.

Fico advirtió de la "grave situación" a nivel internacional y apuntó a que ha propuesto "varias soluciones" a Merz, que recordó, tiene previsto viajar a Eslovaquia. "Tenemos mucho de qué hablar", señaló.

Ya en clave nacional, Fico resaltó la buena marcha de la economía eslovaca. "Solo los charlatanes como el joven Simecka pueden decir que nuestra economía está arrastrando a toda Europa hacia abajo", declaró en referencia a Michal Simecka, líder del izquierdista partido opositor Eslovaquia Progresista.

FUENTE: Con informaciòn de EFE y Europa Press