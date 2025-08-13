miércoles 13  de  agosto 2025
EDUCACIÓN

El 74% de los padres en EEUU consideran cambiar a sus hijos de escuela en 2025

Según un estudio de National School Choice Awareness Foundation, las razones de los padres para buscar alternativas no se limitan a lo académico

Imagen referencial.

Imagen referencial.

D.C
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Casi tres de cada cuatro padres de niños en edad escolar en Estados Unidos –aproximadamente 47 millones– evaluaron la posibilidad de enviar a sus hijos a una escuela diferente el año pasado.

Así lo revela una encuesta realizada en junio de 2025 por la National School Choice Awareness Foundation, organización sin fines de lucro dedicada a promover información sobre opciones educativas. Esta es un tendencia que se mantiene para este nuevo regreso a clases.

El estudio muestra que las razones para buscar alternativas no se limitan a lo académico. Factores como las mudanzas, los cambios de nivel escolar y la insatisfacción con la institución actual impulsan la búsqueda, pero la logística, especialmente el transporte, suele ser decisiva.

Una de cada cuatro familias que consideró cambiar de escuela decidió no hacerlo debido a la dificultad para trasladar a los estudiantes.

Los padres menores de 44 años, que viven en áreas metropolitanas y tienen mayor nivel educativo, son los más propensos a considerar un cambio. Las diferencias también se reflejan por origen étnico: 81% de los padres asiáticos y 76% de los afroamericanos reportaron haber buscado nuevas escuelas, seguidos por hispanos y blancos (73% cada uno).

Qué opciones tienen los padres sobre la mesa

Además de las escuelas públicas asignadas por zona, las familias exploran alternativas como programas magnet, escuelas charter, privadas, microschools y educación en casa (homeschooling), indica una nota de prensa de la organización Conoce tus Opciones Escolares.

En el caso de algunas familias hispanas, el homeschooling también ha surgido como una opción temporal o complementaria, especialmente frente a cambios en políticas migratorias y limitaciones en el acceso a ciertos servicios, que han incrementado el estrés en estudiantes y padres.

Conoce tus Opciones Escolares recomienda que las familias se informen con antelación para tomar decisiones realistas. "Conozca las normas de transporte de su estado, colabore desde el inicio con los docentes y utilice herramientas como los mapas estatales y buscadores de escuelas para definir opciones antes de que empiece el año escolar", aconseja.

FUENTE: Con información de Conoce tus Opciones Escolares

Temas
