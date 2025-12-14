FIFA anuncia cuándo entregará el premio "The Best"

El atacante español del Barcelona, Lamine Yamal, maneja el balón durante un partido ante el Chelsea, el 25 de noviembre de 2025.

PARÍS.- El premio "The Best" de la FIFA se entregará el martes en Doha, anunció la instancia mundial en un comunicado este domingo.

Esta cena de gala con 800 invitados se celebrará en la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre el París Saint-Germain y el Flamengo , también en Doha.

FÚTBOL Nuevo guiño de la FIFA a Trump: Village People cerrará el sorteo del Mundial

Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro, Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona).

Otros atacantes del fútbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un "panel de expertos" reunido por la FIFA.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIFA (@fifa)

En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.

Vencedor de la Liga de Camopeones con el PSG, el entrenador español Luis Enrique es el favorito entre los nominados a mejor entrenador, contra seis rivales entre los que destacan el neerlandés Arne Slot (Liverpool) o el alemán Hansi Flick (FC Barcelona).

En el fútbol femenino, la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman parte como favorita, tras haber conquistado el pasado verano boreal su tercera Eurocopa consecutiva en los banquillos.

Otros premios reconocerán a los mejores guardametas en categoría masculina y femenina, mientras que los premios Marta (femenino) y Puskas (masculino) se entregarán a los mejores goles del año.

Los galardonados son elegidos por el voto de aficionados, de representantes de medios de comunicación y de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de fútbol.

Aplazan el Levante-Villarreal

El partido Levante-Villarreal, previsto para disputarse este domingo en el estadio Ciutat de Valencia y correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga, ha sido aplazado por alerta roja de lluvias, anunció la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Con motivo de las recomendaciones de seguridad por lluvias torrenciales previstas en la Comunidad Valenciana, y tras los avisos de alerta roja por parte de la AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología), el Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha resuelto el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 16 de Primera División que enfrentaba al Levante UD y al Villarreal CF", señaló el organismo en un comunicado.

FUENTE: AFP