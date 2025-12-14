domingo 14  de  diciembre 2025
FÚTBOL

FIFA anuncia cuándo entregará el premio "The Best"

El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, su compatriota Kylian Mbappé y el joven Lamine Yamal son favoritos a llevarse el premio de la FIFA

El atacante español del Barcelona, Lamine Yamal, maneja el balón durante un partido ante el Chelsea, el 25 de noviembre de 2025.

ADRIÁN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El premio "The Best" de la FIFA se entregará el martes en Doha, anunció la instancia mundial en un comunicado este domingo.

Esta cena de gala con 800 invitados se celebrará en la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre el París Saint-Germain y el Flamengo, también en Doha.

El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.
Fútbol

Cristiano Ronaldo sí podrá jugar el Mundial 2026: FIFA decide no ampliar su sanción
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Nuevo guiño de la FIFA a Trump: Village People cerrará el sorteo del Mundial

Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro, Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona).

Otros atacantes del fútbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un "panel de expertos" reunido por la FIFA.

En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.

Vencedor de la Liga de Camopeones con el PSG, el entrenador español Luis Enrique es el favorito entre los nominados a mejor entrenador, contra seis rivales entre los que destacan el neerlandés Arne Slot (Liverpool) o el alemán Hansi Flick (FC Barcelona).

En el fútbol femenino, la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman parte como favorita, tras haber conquistado el pasado verano boreal su tercera Eurocopa consecutiva en los banquillos.

Otros premios reconocerán a los mejores guardametas en categoría masculina y femenina, mientras que los premios Marta (femenino) y Puskas (masculino) se entregarán a los mejores goles del año.

Los galardonados son elegidos por el voto de aficionados, de representantes de medios de comunicación y de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de fútbol.

Aplazan el Levante-Villarreal

El partido Levante-Villarreal, previsto para disputarse este domingo en el estadio Ciutat de Valencia y correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga, ha sido aplazado por alerta roja de lluvias, anunció la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Con motivo de las recomendaciones de seguridad por lluvias torrenciales previstas en la Comunidad Valenciana, y tras los avisos de alerta roja por parte de la AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología), el Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha resuelto el aplazamiento del partido correspondiente a la jornada 16 de Primera División que enfrentaba al Levante UD y al Villarreal CF", señaló el organismo en un comunicado.

FUENTE: AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Enviado de EEUU anuncia reunión con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

El  expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. 
BOLIVIA

Expresidente Luis Arce pasa su primera noche en prisión en aislamiento

Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
POLÍTICA EN EEUU

Dos nuevos escándalos de fraude sacuden al Partido Demócrata

Un huaso, un vaquero tradicional chileno de las llanuras centrales, vota en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. 
JORNADA ELECTORAL

Chile elige presidente con la derecha como favorita por primera vez desde la dictadura

Vista general del estadio durante el partido del grupo F de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Mamelodi Sundowns FC y el Fluminense FC en el Hard Rock Stadium, el 25 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

EEUU retira cargos contra exejecutivo argentino de Fox vinculado al FIFAgate

