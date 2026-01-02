FBI anuncia desarticulación de atentado terrorista durante el Año Nuevo en Carolina del Norte

El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles.

CHARLOTTE.- La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) anunció este viernes 2 de enero que desarticuló un atentado terrorista que iba a ocurrir en Año Nuevo en la ciudad más poblada de Carolina del Norte, Charlotte. En el operativo fue detenido un joven de 18 años acusado de presuntos vínculos con la organización yihadista Estado Islámico.

"El FBI y nuestros aliados policiales han frustrado un posible ataque terrorista en Nochevieja en Carolina del Norte. El sujeto fue inspirado directamente por el Estado Islámico", señaló el FBI en sus redes sociales.

El sospechoso fue identificado como Christian Sturdivant, un joven negro de 18 años, en la mira de las autoridades desde 2022, y que ha sido imputado por proporcionar "respaldo material a una organización terrorista extranjera".

Los agentes del FBI que registraron la casa de Sturdivant encontraron un documento escrito a mano titulado "Ataque de Año Nuevo 2026", que supuestamente discutía planes para apuñalar hasta 20 víctimas y atacar a los oficiales de policía que respondieran, según el comunicado.

"Gracias a nuestros excelentes socios por trabajar con nosotros y, sin duda, salvar vidas", dijo el director del FBI, Kash Patel, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Cifras de Estados Unidos

El 30 de diciembre, el Ejército de Estados Unidos cifró en cerca de 25 los miembros del Estado Islámico "muertos" o capturados después de la oleada de bombardeos lanzada contra Siria el 19 de diciembre en respuesta a la muerte de tres estadounidenses en un ataque del grupo yihadista en el país asiático.

"Las fuerzas estadounidenses y sus socios mataron o capturaron a casi 25 integrantes del Estado Islámico durante los días posteriores a un ataque a gran escala el 19 de diciembre en Siria", señaló el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X.

FUENTE: Con información de Europa Press