miércoles 7  de  octubre 2026
INVESTIGACIÓN

Fiscalía prepara acusación contra Maduro y Flores por torturas a estadounidenses, según CNN

Los nuevos cargos por tortura están relacionados con la detención arbitraria de una docena de ciudadanos estadounidenses en Venezuela bajo el régimen de Maduro

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).&nbsp;

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 

EFE
Por Julián Varela

NUEVA YORK.- La fiscalía de Nueva York presentará nuevos cargos contra el capturado exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos, por presuntos actos de tortura contra estadounidenses en Venezuela, según difundió CNN el miércoles.

De acuerdo con el reporte, los cargos deben anunciarse el jueves. Ese día, el juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, tiene previsto celebrar una audiencia por la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.

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Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
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Los nuevos cargos por tortura están relacionados con la detención arbitraria de una docena de ciudadanos estadounidenses en Venezuela bajo el gobierno de Maduro (2013 a enero de 2026), según CNN, que cita fuentes próximas a la investigación.

El reporte indicó que los fiscales también están considerando imputar a otras personas por su presunta participación en la tortura de estadounidenses.

El portavoz de la fiscalía del distrito sur de Nueva York rehusó "confirmar o comentar" la información.

Según los fiscales estadounidenses, Maduro usó el poder del Estado para proteger y promover el tráfico ilegal de drogas y se alió con los cárteles para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Maduro y Flores están recluidos en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, sin acceso a periódicos ni a internet, aunque con autorización para algunas llamadas telefónicas con familiares y abogados.

El juicio en Estados Unidos en su contra comenzará el 1 de junio de 2027.

Sobre la inmunidad

El Departamento de Estado de Estados Unidos desestimó un recurso que pedía la inmunidad del exdictador Nicolás Maduro, al considerar que no es jefe de Estado de Venezuela. Tampoco estiman que Cilia Flores goce de esta prerrogativa.

El abogado venezolano Nizar El Fakih, quien sigue el proceso judicial, explicó el pasado fin de semana que la Fiscalía, haciéndose eco del Departamento de Estado, dijo que "no reconoce a Maduro Moros como presidente de Venezuela ni a Flores como primera dama de Venezuela desde el 2019".

El magistrado Alvin K. Hellerstein ordenó a la Fiscalía, el 22 de septiembre, entregar a la defensa de Maduro los documentos, objetos e información que forman parte del caso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo para el proceso y estableció límites para cada una.

FUENTE: Con información de AFP/EFE

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