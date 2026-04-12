Gabinete en Washington bajo escrutinio tras recientes destituciones

El presidente de EEUU destacó la ofensiva contra el crimen que lideró Pam Bondi durante su gestión como fiscal general

WASHINGTON. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció el despido de la fiscal general (secretaria de Justicia), Pam Bondi. La remoción de la funcionaria se produjo casi un mes después de que el mandatario apartó a Kristi Noem de la jefatura del Departamento de Seguridad Nacional, con lo cual se convirtió en la primera jefa de un ministerio en ser destituida durante el segundo año del actual mandato de Trump.

"Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una ofensiva masiva contra el crimen en todo nuestro país, con los asesinatos cayendo a su nivel más bajo desde 1900. Queremos mucho a Pam, que pasará ahora a un nuevo trabajo, muy necesario e importante, en el sector privado", argumentó el Presidente.

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Además, Trump dijo que la exfuncionaria "es una gran patriota estadounidense y una amiga leal".

La exfiscal afirmó en la red social X que servir desde su cargo fue "el mayor honor de su vida". A su vez, dijo que "seguirá luchando por el presidente Trump", a quien le está "eternamente agradecida".

La salida de Bondi, una acérrima aliada de Trump, ocurrió luego de una polémica gestión que incluyó aspectos como investigaciones políticas y los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein. En ese contexto, el presidente estadounidense había cuestionado la falta de acción de la fiscal general ante sus adversarios políticos.

“Pam: He revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen, en esencia, la misma historia de la última vez: pura palabrería y nada de acción. No se está haciendo nada. ¿Y, qué hay de Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff y Letitia? Son todos culpables, pero no se hace nada”, escribió el mandatario en su red Truh Social.

El mensaje se refería al exdirector del FBI James Comey, el senador Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El despido de Kristi Noem fue el 5 de marzo. La exsecretaria de Seguridad Nacional representó una de las actuaciones principales de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal.

De acuerdo con el mandatario, Noem cumplió sus funciones con creces “y ha logrado numerosos y destacados resultados, especialmente en la frontera”.

El comandante Luis Quiñonez, exoficial de EEUU y exasesor militar del presidente Donald Trump, indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que los cambios dentro del gabinete son normales. Expresa que dentro de cada administración se explican las prioridades, “pero, conforme van haciendo el trabajo hay cosas que no coinciden con lo que el presidente esperaba”.

En ese escenario, el analista cree que podría haber, al menos, cuatro cambios más.

“La limpieza empieza y es normal, ya que el presidente Trump quiere tener ciertas metas para cierta época y si no se llevan a cabo, pues empieza a cortar gente”, puntualiza Quiñonez.

Subraya que, a Trump, a veces, es difícil entenderle lo que quiere. “Cuando él está en uno a uno, es un hombre de muy pocas palabras, espera que uno prácticamente le lea el pensamiento. Él solo te sugiere, pero no da instrucciones específicas”, relata.

Bajo escrutinio

El analista Luis Quiñonez asevera también que, en este momento, todos los funcionarios del gabinete están siendo sometidos a un escrutinio “y hay algunos más que otros”.

El exasesor de Trump refiere también: “Normalmente cuando tú te mueves a una oficina llevas cosas personales, como, por ejemplo, fotos de familia, pero muchos de los miembros del gabinete no llevan nada porque no saben qué tiempo van a durar”.

Cuestiona la forma cómo se han dado los despidos dentro del segundo año de la administración Trump. “Siempre hemos dicho que lo más apropiado es que si tú vas a despedir a alguien tengas la cortesía de decirlo directamente, y no que se sepa porque lo leyeron o porque un periodista llamó para preguntar”.

El 1 de abril, CNN difundió la versión de que el presidente de EEUU había reflexionado en privado sobre la posibilidad de despedir a la entonces fiscal general, Pam Bondi.

Por otra parte, el comandante Quiñonez refiere que le molestó bastante, cuando Trump en una reunión con periodistas en la Casa Blanca dijo que él creía que 90% de la publicidad era negativa por su secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

“Se volteó y le dijo a ella: ‘¿Tú crees que estás haciendo un buen trabajo?’. A mí me parece que eso es una falta de profesionalismo”, afirma.

Críticas y ataques políticos

El comandante José Adán Gutiérrez, exjefe de inteligencia naval de EEUU y analista geopolítico, señala al DIARIO LAS AMÉRICAS que cualquier persona que desempeñe un cargo de responsabilidad bajo el gabinete “está de aviso. Este es un aviso durísimo que, si no hacen las funciones como esperan o si hacen un mal papel público, se van a tener que despedir”.

Añade que, dentro de los factores que motivaron los despidos de Bondi y Noem destacan sus actuaciones públicas, las cuales abrieron las puertas para las críticas, y los ataques políticos.

“Estas dos señoras, Pam Bondi y Kristin Noem, testificaron ante el Congreso y, francamente, no fue una presentación favorable la manera en que manejaron las respuestas. Se abrieron a un ataque muy fácil de parte del partido opositor”, indica.

Kristi Noem compareció ante el Senado el pasado 3 de marzo por primera vez desde las muertes a tiros de dos manifestantes durante las redadas de Inmigración en Minneapolis. La entonces secretaria de Seguridad Nacional calificó las protestas como "terrorismo doméstico”.

En el Congreso, Noem enfrentó los señalamientos de los demócratas, quienes señalaron que agentes bajo el control de la secretaria de Seguridad abusaron de su poder, emplearon una fuerza excesiva y violaron derechos constitucionales.

El comandante Gutiérrez, también miembro del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, asevera que “Noem ya llevaba muchas cosas en su contra que todavía no salían a la luz en su momento, pero que la Casa Blanca lo sabía y es por eso por lo que, hasta los mismos republicanos, como el senador Kennedy, que es súper MAGA (movimiento nacional que agrupa a los trumpistas), empezó a atacarla también en esas audiencias públicas”.

A su juicio, quedó al descubierto la posición débil de la exsecretaria de Seguridad Nacional.

“En el ‘libro’ del presidente Trump, el peor pecado es que alguien de su gente lo haga ver débil o sea un flanco débil, Noem y Bondi se convirtieron en eso. Esto quedó al desnudo en el Congreso, no solo en las palabras, también en los gestos visibles”, sostiene.

El analista refiere que cuando la exfiscal Bondi estuvo en el Congreso y algunas de las víctimas de Epstein estaban sentadas detrás de ella, su reacción no fue la adecuada. “Cuando le pidieron que se diera la vuelta y les pidiera disculpas no lo hizo, ni siquiera volteó a verlas”, narra.

Gutiérrez no pone en duda la lealtad a Trump de las funcionarias despedidas. Pero, puntualiza: “Aun queriendo presentar fuerza, presentaron debilidad”.

Por otra parte, el comandante refiere el contrato por 220 millones de dólares para una campaña de publicidad del Departamento de Seguridad Nacional. “Sucede que Kristi Noem ya era la estrella de la publicidad y no el presidente Trump, y ese es otro pecado capital. Ahora este contrato se lo dieron a una compañía que tenía días de existir, algo demasiado sospechoso”, expone.

La campaña incluyó un video de Noem montando a caballo cerca del Monte Rushmore. El presupuesto destinó 20.000 dólares para el alquiler de caballos, según los senadores demócratas Peter Welch y Richard Blumenthal.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP