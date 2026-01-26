Gobernador de Texas afirma que la Casa Blanca trabaja para "reajustar" su política migratoria

HOUSTON — El gobernador de Texas , el republicano Greg Abbott, declaró este lunes que la Casa Blanca necesita "reajustar" su política de redadas migratorias después de la muerte de Alex Pretti el pasado sábado tras ser disparado por agentes de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis.

Pretti era un enfermero, activista proizquierda que había participado en las protestas, supuestamente organizadas desde la misma gobernación en Minnesota , de acuerdo con denuncias en las redes sociales. El hombre llegó a la manifestación contra la presencia de ICE con un arma de 9 mm y dos cargadores.

Abbot, referente entre los conservadores por su dura política migratoria, dijo en una entrevista de radio que le consta que la Administración de Donald Trump está "trabajando en un plan de acción" para ese reajuste.

Aunque acusó a los funcionarios estatales y locales de Minnesota de "incitar a la violencia", sus declaraciones repartieron responsabilidad tras la muerte de Pretti al insistir en la necesidad de cambios que incluyan "que los agentes encargados de las deportaciones realicen su trabajo de una manera más estructurada".

El gobernador republicano de Texas, el segundo estado más poblado de Estados Unidos, se suma a las voces de otros miembros de su partido que han puesto en cuestión a lo largo de los últimos días el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota y la política migratoria de la Administración de Trump.

Senadores republicanos han pedido en las últimas horas que se abra una investigación para esclarecer los detalles de la actuación de los agentes que terminaron con la muerte de Pretti para evitar el desprestigio del Departamento de Seguridad.

Se trata de las primeras grietas en las filas del Partido Republicano en cuanto al endurecimiento de la política migratoria desplegada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde comienzos de este año en Minnesota.

La muerte de otro ciudadano estadounidense por disparos de agentes federales, la segunda en lo que va de año, tras la de Renée Good, una mujer de 37 años que embistió con su auto a un oficial de ICE el pasado 7 de enero, ha sido el detonante para que algunos republicanos comiencen a manifestar de manera pública sus reticencias ante el despliegue del ICE.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se había rehusado a colaborar con ICE para capturar a inmigrantes indocumentados implicados en crímenes, lo que ha propiciado violentas protestas contra los agentes federales. Los republicanos han acusado a Walz de incendiar las protestas en un intento de desviar la atención por el escándalo de corrupción que salpica a su administración.

El giro de Walz

Trump anunció en su plataforma Truth Social que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minnesota Tim Walz, y prometió diálogo.

"Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda", añadió.

"Volveremos a hablar muy pronto", prometió.

Trump también anunció el envío de su "zar" contra la inmigración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación.

Homan es un veterano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la política de control de la frontera sur y de las deportaciones de inmigrantes irregulares.

El presidente Trump no quiere ver gente "herida o muerta en las calles de Estados Unidos", aseguró luego en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Al mismo tiempo, el presidente republicano quiere que cese "la resistencia y el caos" en esa ciudad del norte del país.

"Durante semanas, el gobernador Walz, el alcalde Jacob Frey y otros demócratas electos estuvieron difundiendo mentiras sobre los agentes federales del orden que arriesgan la vida a diario para sacar de nuestras calles a los peores extranjeros criminales en situación ilegal", acusó la portavoz.

FUENTE: Con informaciòn de EFE y AFP