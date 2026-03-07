Interceptan ataque con cohetes sobre la embajada de EEUU en Bagdad

Los estadounidenses de origen iraní se congregaron en la Plaza Copley para pedir la caída de la República Islámica de Irán, un cambio de régimen y agradecer a Estados Unidos e Israel por sus acciones en una manifestación en Boston, Massachusetts, el 7 de marzo de 2026. Los manifestantes ondearon banderas estadounidenses, iraníes e israelíes

BAGDAD. - Sistemas de defensa aérea interceptaron este sábado cohetes disparados contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad (Irak), indicaron a AFP fuentes de seguridad.

"Se dispararon cuatro cohetes (…) en dirección a la embajada", declaró un responsable de seguridad, añadiendo que las defensas interceptaron tres, mientras que uno cayó en una zona despejada de la base aérea de la embajada.

Otras dos fuentes de seguridad confirmaron este ataque, y una de ellas afirmó que todos los cohetes habían sido derribados, incluido el que cayó dentro del recinto de la base aérea.

A principios de la semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país responderá al ataque con drones que impactó el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, en un hecho que incrementó la tensión en Medio Oriente.

Al menos dos drones alcanzaron el perímetro del recinto diplomático en Riad, provocando daños materiales y un incendio a gran escala en la edificación.

Trump exige rendición

El presidente Trump señaló el viernes que sólo una "rendición incondicional" del régimen asesino de Irán pondrá el fin a la guerra. La ofensiva de EEUU e Irael, que comenzó hace una semana, contra el régimen fundamentalista de los ayatolá se amplió varios países del Medio Oriente por las represalias de Teherán.

El mandatario republicano aseguró, en su plataforma Truth Social, que tras la elección de un "líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)", Washington trabajará con sus aliados "para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca".

Por su parte, el Ejército de EEUU informó el viernes que atacó más de 3.000 objetivos durante la primera semana de la ofensiva conjunta contra Irán. Dentro de los objetivos se incluyen centros de mando y control, sistemas de defensa aérea, bases de misiles y buques y submarinos de la Armada iraní, indicó el Mando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

FUENTE: Con información de AFP