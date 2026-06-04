jueves 4  de  junio 2026
Seguridad nacional

John Bolton, exasesor de Trump, podría declararse culpable de retención de documentos clasificados

El acuerdo incluye una multa valorada en más de 2,25 millones de dólares y una pena que puede llegar a los 60 meses de cárcel

El exasesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, se dirige a una conferencia de prensa en el segundo día de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas el 12 de julio de 2018.

El exasesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, se dirige a una conferencia de prensa en el segundo día de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas el 12 de julio de 2018.

AFP / Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante la primera administración del presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con la Justicia por el que se declarará culpable de un único cargo por manejo indebido de información clasificada.

El acuerdo incluye una multa valorada en más de 2,25 millones de dólares y una pena que puede llegar a los 60 meses de cárcel, lo que pondría fin a una veintena de acusaciones que amenazaban a Bolton con millones de dólares en honorarios legales y décadas de prisión, según han confirmado fuentes a la cadena de televisión estadounidense MSNBC.

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Un jurado de Maryland, cerca de Washington, acusó en octubre a Bolton, de 77 años, de divulgar y retener documentos. El exasesor se declaró inocente en un principio.

El tribunal fijó una nueva vista de acusación el 26 de junio.

"Solo" su esposa e hija

En todo caso, el acuerdo de culpabilidad de Bolton —que comparecerá ante un juez el próximo 26 de junio— no recoge filtraciones de información clasificada a medios de comunicación ni a gobiernos extranjeros, puesto que el exasesor de Trump alega que "solo" su esposa y su hija tuvieron acceso a los secretos de Estado.

Bolton, quien se convirtió en un acérrimo crítico del presidente tras trabajar para él entre 2018 y 2019, fue imputado en octubre del pasado año de una veintena de cargos por manejo indebido de documentos clasificados, en particular por transmitir y retener ilícitamente información de defensa nacional.

Bolton supuestamente transmitió documentos clasificados como de alto secreto a través de cuentas personales de correo electrónico y aplicaciones de mensajería. Estos documentos contenían información sobre futuros ataques, adversarios extranjeros y relaciones de política exterior.

La acusación también alega que Bolton retuvo ilegalmente documentos confidenciales —sobre líderes de un adversario, fuentes y recopilaciones utilizadas para obtener declaraciones sobre un adversario extranjero— en su domicilio.

Meses antes de su imputación, el FBI registró su domicilio en Bethesda, en el estado de Maryland. Tras dejar la Administración Trump, Bolton publicó un libro sobre sus andanzas en la Casa Blanca titulado 'La habitación donde ocurrió' en el que describió al presidente estadounidense como un incompetente.

Abuso del cargo

La justicia acusa a Bolton de haber "abusado de su cargo de asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos" con dos personas de su entorno que carecían de permiso para acceder a este tipo de información.

Bolton fue la tercera figura política en ser imputada por la justicia desde el regreso, en enero de 2025, de Trump a la Casa Blanca, tras el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, los dos últimos por persecución política contra Trump utilizando la justicia como herramienta para ese fin.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

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