Jorge Acevedo: "Estoy contento con Dios, con este país y con quienes confiaron en mí"

“Cuando uno va a hablar de sus éxitos, la mente no te traiciona y hace un recorrido de qué ha sucedido en tu vida. Salimos de un país que no nos dio la oportunidad de desarrollar nuestras ideas. Esa travesía fue difícil, estuvimos muy cerca de perder la vida los 26 integrantes de la familia. Pero nos hizo mejores personas, fue una lección, una enseñanza”, dijo Acevedo a Diario Las Américas.

Como afirmó, “hemos tenido la bendición de montarnos en una embarcación que nos dirigió a este gran país que nos acogió con las manos abiertas, que nos dio la posibilidad de crecer”.

Los inicios

“La Colonia surge a raíz de un sueño que siempre tenía en mi mente”, apuntó Acevedo. Toma su nombre de un hospital en Sagua La Grande (pueblo natal de Acevedo), llamado La Colonia Española, cuya construcción de finales del siglo XIX actualmente está en ruinas.

La Colonia Espanola, en Villa Clara. Cortesía/La Colonia Medical Center La Colonia Española, en Villa Clara. Cortesía/La Colonia Medical Center

“Estudié parte de mi carrera de medicina en La Colonia Española y siempre se me quedó la buena vibra que había allí”, dijo sobre el centro, que ofrecía atención integral, desde exámenes rutinarios hasta cirugías, y contaba con la tecnología de punta a inicios del siglo XX.

“Como joven lo tuve en mi mente como una ilusión: Si en algún momento logro tener un centro médico, va a llevar el nombre de la Colonia”. Y así fue: “En 2010, con la ayuda de mi familia, creamos un pequeño centro, ‘una casita’, como le decía, en Hialeah, con médicos amigos, con un grupito de personas y la familia”, recordó.

la casita, como llamaban al primer local de La Colonia. Cortesía/La Colonia Medical Center La Casita, como llamaban al primer local de La Colonia Medical Center. Cortesía/La Colonia Medical Center

La visión: Tu salud primero

Como confesó, en su primer trabajo en un centro médico sintió la frialdad de la atención al paciente. Por eso, “desde el primer día en La Colonia tenemos este principio básico de atender a nuestros pacientes como a nuestra familia. Nuestros pacientes son adultos mayores, padres, abuelos, tíos, personas que uno quiere mucho. Esa es mi escuela y lo que me traje de Cuba, lo que me enseñaron mis profesores, esos médicos que tanto admiro, la manera humana con que trataban a los pacientes, independientemente de la pobreza”.

“En La Colonia te vas a sentir como si fueras parte de la familia porque el trato es muy especial: te van a escuchar, siempre va a haber una persona dispuesta a saludarte, a pasarte la mano, a entender tu situación y ayudarte”, declaró.

Filantropía como vocación

“La Fundación Acevedo surge recientemente, pero el deseo de ayudar no. Hemos tenido siempre la vocación de ayudar al más necesitado, y le he enseñado eso a mis hijos”, constató el galeno, que ha apoyado a organizaciones como American Cancer Society, Autism Rescue Mission y Guardian Hands Foundation.

Con la fundación, que surgió por iniciativa de su hija Jenisbel Acevedo, brindan ayuda a niños de familias con pocos recursos o condiciones especiales, no solo en el sur de Florida, sino también en República Dominicana y próximamente en Colombia.

“Eso es muy bonito y me hace sentir realizado, porque si uno logra el éxito, lo debe compartir con las personas que lo necesitan”, planteó.

Cuba en el corazón

Acevedo se ha mantenido pendiente de la realidad en Cuba: “Me siento cubano 100% y defiendo a mi Cuba. Ha sido muy difícil, porque nacimos y nos criamos allí, sabemos cómo funciona la represión, por cualquier situación vas preso, no puedes decir nada”.

“Mi posición es levantar la voz, pedir que cese el crimen, que nuestros profesionales, nuestros hermanos puedan disfrutar la vida de una manera decente, y pedir a este gobierno que haga lo que tenga que hacer para que estos asesinos no puedan seguir aplastando a nuestra gente”, agregó el médico, que justo el 11 de julio de 2022 reabrió un centro médico en la Pequeña Habana, en conmemorando un año de las protestas ciudadanas contra el régimen.

“Estoy convencido, estoy visualizando que Cuba muy pronto va a ser libre”, zanjó.

El resultado del esfuerzo

En 2023, la ciudad de Hialeah reconoció su trayectoria con la designación de Jorge Acevedo Avenue: “El día que me paré frente a mi familia, mis amigos, el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, y los concejales, me emocioné muchísimo. Es el resultado del esfuerzo, de lo que ha sucedido aquí en Hialeah, que es mi cuna. Estoy muy agradecido de esta ciudad de Hialeah, de todos los alcaldes que han pasado por aquí durante estos treinta años, porque siempre han confiado en mí”.

Jorge Acevedo, fundador de La Colonia Medical Center. Iván Pedraza/DLA Jorge Acevedo, fundador de La Colonia Medical Center. Iván Pedraza/DLA

También agradeció a Estados Unidos por “la posibilidad de crecer, de crear un negocio que para mí significa tanto, porque soy médico, me gusta lo que hago y estamos trabajando con una población muy querida por mí, que es el adulto mayor”.

Para Acevedo, “el sueño americano es algo muy amplio”, y va más allá de tener una casa o un negocio; implica ofrecer bienestar a quienes dependen de él y transformar la vida de más de mil empleados y sus familias. “Tenemos una empresa de éxito, muchas personas admiran y respetan a La Colonia, y eso me hace también un hombre de éxito. Estoy contento con Dios, con este país y con quienes confiaron en mí”, sumó.

"Cuando me dicen ‘eres un hombre de éxito’, me hace sentir un ser humano, una buena persona", acotó. "Cuando me dicen ‘eres un hombre de éxito’, me hace sentir un ser humano, una buena persona", acotó.

La suya es una historia de resiliencia y de amor por una comunidad que, con su apoyo, continúa prosperando.