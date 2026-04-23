jueves 23  de  abril 2026
JUSTICIA

Juez bloquea nuevo mapa electoral en Virginia que favorece de forma desmedida a demócratas

El juez Jack Hurley, del Tribunal de Circuito del condado Tazewell, prohibió certificar el resultado del referéndum y utilizar los nuevos mapas, que representan un atentado directo a la democracia

Electores estadounidenses ejercen su derecho al voto.

Electores estadounidenses ejercen su derecho al voto.

ALLISON JOYCE/ AFP
Por Leonardo Morales

Un juez del estado de Virginia, en Estados Unidos, bloqueó la certificación de los resultados de un referéndum para redefinir el mapa electoral de ese estado, porque representa un atentado directo de los demócratas a la democracia del país y en contra de las elecciones libres, representativas y transparentes.

La propuesta de la izquierda, que fue "aprobada" en Virginia, recibió decenas de denuncias de [fraude electoral]. Las denuncias llegaron inmediatamente al Departamento de Justicia estatal.

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Virginia "aprobó" el martes un referéndum para permitir la redefinición del mapa de distritos con una correlación totalmente desproporcionada a favorr de la izquierda, que otorgaría de forma fraudulenta a los demócratas cuatro escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Denuncias de fraude e ilegalidades

El hecho recibió inmediatamente la denuncia de organizaciones de transparencia electoral, republicanos y grupos independientes defensores de la democracia en EEUU. "Esto es simplemente un atentado a la democracia de EEUU", indicó uno de los informes remitidos al Departamento de Jusitica en el país y en ese estado.

El juez Jack Hurley, del Tribunal de Circuito del condado de Tazewell, prohibió a los funcionarios estatales certificar el resultado del referéndum y utilizar los nuevos mapas, en un fallo emitido el miércoles.

"El tribunal declara que todos y cada uno de los votos a favor o en contra de la propuesta de enmienda constitucional en las elecciones especiales del 21 de abril de 2026 quedan sin efecto", escribió Hurley.

El referéndum en Virginia fue la presunta respuesta demócrata a la iniciativa de redistribución electoral lanzada por el presidente Donald J. Trump y los republicanos en otros estados como Texas. Pero la gran diferencia es que en esos estados se respetó la verdadera representatividad; sin violar estatutos estatales ni contravenir las leyes electorales y el orden institucional.

De los 11 representantes que tiene Virginia en el Congreso estadounidense, seis son actualmente demócratas.

Inaceptable: Antes 10 contra 9 ahora 10 contra 1

Con la nueva delimitación territorial denegada, quedaría 10 para los demócratas y sólo (1) para los republicanos, algo absolutamente inaceptable cuando antes la correlación era de 10 demócratas contra 9 conservadores.

Para lograrlo redibujaron el mapa electoral de forma que todos los condados de mayoría rural, más afines a los republicanos, quedaron en un solo distrito, con un solo representante potencial. Una patraña inadmisible para la democracia del país y una clara violación de los derechos representantivos del sistema electoral en EEUU.

Trump dijo el miércoles que la votación en Virginia estuvo absolutamente "amañada". Es muy probable que el tema termine en la Corte Suprema de EEUU.

La redistribución de distritos suele seguir al censo nacional de Estados Unidos, que se realiza cada 10 años, pero los demócratas en 2020 hicieron "maravillas" mediante irregularidades ilegales y destaparon abiertamente sus intenciones de violentar la democracia nacional y el sistema electoral estadounidense.

En respuesta a todas la marañas de la izquierda, Trump instó en 2025 a los estados republicanos a rediseñar los mapas, independientemente del censo, como lo habían hecho con anterioridad los demócratas.

Ohio y Carolina del Norte siguieron el ejemplo de Texas y redibujaron su mapa para ofrecer un puñado de escaños adicionales al partido del presidente. Después la izquierda hizo lo mismo en California y ahora en Virginia, pero de manera desproporcionada e inaceptable.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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