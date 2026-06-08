lunes 8  de  junio 2026
MIGRACIÓN

Juez declara "ilegal" tasa de $100.000 impuesta por Trump para trabajadores extranjeros calificados

20 estados gobernados por demócratas interpusieron una demanda contra la medida del mandatario alegando que se atribuía las facultades tributarias del Congreso

Profesionales extranjeros buscan oportunidades en Estados Unidos

Profesionales extranjeros buscan oportunidades en Estados Unidos

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un juez federal de Estados Unidos declaró el lunes ilegal la tasa de 100.000 dólares impuesta por el presidente Donald Trump a los empleadores que presenten solicitudes de visa H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados.

El magistrado falló, en una demanda presentada por 20 estados gobernados por demócratas, que la medida del mandatario republicano se atribuía las facultades tributarias del Congreso.

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En otro caso diferente, en diciembre, una jueza federal había avalado la tarifa de 100.000 dólares. Ese fallo se encuentra actualmente en apelación.

Esa demanda fue presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación de Universidades Estadounidenses, que representa a 69 instituciones de investigación con sede en Estados Unidos.

La administración Trump anunció en diciembre una reforma estructural del programa de visas de trabajo H-1B, que eliminará el tradicional sistema de lotería y lo reemplazará por un mecanismo de selección ponderada que dará prioridad a trabajadores extranjeros con mayor nivel de calificación y salarios más altos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el sistema vigente de selección aleatoria “fue objeto de explotación y abuso por parte de empleadores en Estados Unidos que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos de los que pagarían a los trabajadores estadounidenses”.

Reemplazar a estadounidenses con migrantes

Trump anunció la nueva política de visas H-1B en septiembre, con el argumento de que busca reemplazar a trabajadores estadounidenses por personas extranjeras dispuestas a trabajar por menos dinero.

La tarifa de las visas H-1B forma parte de la amplia ofensiva del presidente republicano contra la inmigración desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Estados Unidos otorga 85.000 visas H-1B al año mediante un sistema de lotería. India representa alrededor de tres cuartas partes de los beneficiarios.

Las tarifas de las visas H-1B costaban anteriormente hasta 5.000 dólares.

Emprendedores del sector tecnológico —incluido el exaliado de Trump, Elon Musk— habían advertido en contra de tomar medidas contra las visas H-1B, al señalar que Estados Unidos no cuenta con suficiente talento propio para cubrir importantes vacantes de empleo en el sector tecnológico.

Estas visas tienen una duración inicial de tres años, prorrogable hasta seis años.

Proteger a los estadounidenses

La modificación de las reglas para el proceso de selección de visas H-1B priorizará la asignación de visas a extranjeros más cualificados y con mayor remuneración.

El objetivo de la medida, según señaló el DHS, es "proteger mejor los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de los trabajadores estadounidenses".

El nuevo proceso de selección ponderada servirá mejor a la intención del Congreso respecto al programa H-1B y "fortalecerá la competitividad de Estados Unidos al incentivar a los empleadores estadounidenses a presentar peticiones para trabajadores extranjeros mejor remunerados y más especializados. Con estos cambios regulatorios y otros que se realizarán en el futuro, continuaremos actualizando el programa H-1B para ayudar a las empresas estadounidenses y evitar el abuso que estaba perjudicando a los trabajadores estadounidenses”, anunció la Casa Blanca.

La medida entro en vigor el 27 de febrero de 2026 y estará vigente para el periodo de registro de visas H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria para el año fiscal 2027.

FUENTE: Con información de AFP

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