lunes 26  de  enero 2026
ENFRENTAMIENTOS

Jueza federal estudia si suspende campaña de policía migratoria en Mineápolis

La otra demanda se centra en impedir que los agentes federales destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti

Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.

 ROBERTO SCHMIDT / AFP

MINNEAPOLIS.- Una jueza federal de Minesota evaluará este lunes si suspende el despliegue de miles de agentes migratorios en el estado, tras la conmoción desatada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de miembros de ese cuerpo.

La ciudad más poblada del estado, Mineápolis, ha sido escenario de protestas cada vez más tensas desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a Renee Good —una madre de tres hijos, de 37 años— en su coche el 7 de enero.

El sábado, un enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti de 37 años, falleció durante una discusión con funcionarios de ICE. El gobierno alega que pretendía agredirlos durante un enfrentamiento, mientras que los presentes han publicado decenas de videos en los que se observa a Pretti cuando es sometido por más de cinco funcionarios de ICE y posteriormente se producen varios disparos que le quitan la vida.

Miles de agentes migratorios federales se han desplegado en el estado durante semanas después de que algunos medios informaran sobre un fraude por parte de inmigrantes somalíes. Un hecho que está bajo investigación.

Un tribunal federal de Minesota celebrará audiencias este lunes sobre dos demandas claves, mientras crece la presión para que se realice una investigación independiente sobre los homicidios.

En uno de los casos, el fiscal general de Minesota ha solicitado a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes del ICE en la zona.

La otra demanda se centra en impedir que los agentes federales destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti.

Mineápolis, gobernada por los demócratas, es una ciudad santuario, lo que significa que su policía no coopera con las fuerzas migratorias federales.

Trump, quien ha prometido arrestar y deportar a "millones" de personas indocumentados con delitos pendientes, defendió a los agentes y aseguró que los dos fallecidos pretendían atacarlos.

Afirmó además que su administración estaba revisando el incidente.

"Estamos observando, estamos revisando todo y daremos a conocer una decisión", dijo Trump al Wall Street Journal en una breve entrevista el domingo.

El presidente añadió que los agentes del ICE abandonarían Mineápolis "en algún momento", sin dar un plazo específico.

El domingo, líderes de 60 empresas con sede en el estado —incluyendo a la cadena minorista Target, el gigante alimentario General Mills y varias franquicias deportivas profesionales— firmaron una carta abierta "pidiendo una desescalada inmediata de las tensiones" y exhortando a las autoridades a trabajar de manera conjunta.

FUENTE: Con información de AFP

