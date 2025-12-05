viernes 5  de  diciembre 2025
Deportación

Llega otro avión a Venezuela con 172 migrantes desde EEUU en pleno aislamiento aéreo

Un primer avión de matrícula estadounidense llegó el miércoles con 266 venezolanos. Otro llegó este viernes con 172 migrantes, sumando 18.260 en 2025

Un avión de Eastern Airlines que transportaba a migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 3 de diciembre de 2025.

Un avión de Eastern Airlines que transportaba a migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 3 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — Un avión procedente de Estados Unidos llegó el viernes al principal aeropuerto de Venezuela con 172 deportados, en momentos en que el país quedó prácticamente aislado con la suspensión masiva de vuelos internacionales tras una alerta de seguridad aérea estadounidense.

Vuelos de deportación que comenzaron en febrero para repatriar a migrantes venezolanos fueron suspendidos brevemente luego de que el presidente Donald Trump escribiera el domingo en su red social que el espacio aéreo sobre Venezuela estaba "cerrado en su totalidad".

Lee además
Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump
Inmigrantes ilegales en Estados Unidos son deportados a Venezuela en uno de los 75 vuelos realizados hasta la fecha. 
INMIGRACIóN

Maduro reautoriza vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos en EEUU

La medida se tomó en medio de una crisis entre Caracas y Washington, que ejecuta desde agosto un despliegue en el Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo en su lucha contra el narcotráfico.

Un primer avión de matrícula estadounidense llegó el miércoles con 266 venezolanos. Otro llegó este viernes con 172 migrantes.

El gobierno de Venezuela dijo que en el vuelo proveniente de Phoenix, Arizona, viajaron cinco niños, 26 mujeres y 141 hombres. Con esto suman 18.260 venezolanos repatriados en lo que va de 2025.

Del total, 14.579 corresponden a deportados desde Estados Unidos.

Venezuela casi aislada

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense pidió el pasado 21 de noviembre "extremar precauciones" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

Casi la totalidad de aerolíneas internacionales suspendieron operaciones por razones de "seguridad" y por "intermitencias en señales de navegación", lo que dejó a Venezuela prácticamente aislada.

Trump ordenó en agosto un despliegue con buques y aviones militares en el Caribe bajo el argumento de la lucha antinarcóticos. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, afirma que las maniobras militares de Estados Unidos buscan forzar un "cambio de régimen" en el país y apoderarse de sus cuantiosas reservas de crudo.

Fuerzas militares estadounidenses han bombardeado desde el pasado 2 de septiembre unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico supuestamente vinculadas al narcotráfico. Los ataques han dejado al menos 87 muertos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU retoma vuelos con deportados a Venezuela; un avión con 266 migrantes llega a Maiquetía

Lilibeth Morillo defiende a Liliana Morillo tras altercado de El Puma

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
EN FILIPINAS

Padre de Meghan Markle sufre amputación de pierna tras problemas de salud

Dr Jesús Sifontes en el momento del nacimiento de un bebé.   
ANÁLISIS

Los médicos no debemos jugar a ser Dios, somos seres humanos que salvamos vidas

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA

Te puede interesar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

Por Estefani Brito
La alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava 
Otaola apoya el recall

Intento de destitución contra Levine Cava avanza tras acuerdo que habilita el proceso en Miami-Dade

Una frasco de la denominada vacuna contra el COVID-19, que no inmunizó del virus.
REVELACIóN

La FDA reconoce muertes de niños por vacunas contra el COVID-19

El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá
MEDIDAS

EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
INMIGRACIÓN ILEGAL

Florida impulsa nuevas medidas para impedir que inmigrantes irregulares accedan a programas estatales