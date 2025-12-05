Llega otro avión a Venezuela con 172 migrantes desde EEUU en pleno aislamiento aéreo

Un avión de Eastern Airlines que transportaba a migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 3 de diciembre de 2025.

CARACAS — Un avión procedente de Estados Unidos llegó el viernes al principal aeropuerto de Venezuela con 172 deportados, en momentos en que el país quedó prácticamente aislado con la suspensión masiva de vuelos internacionales tras una alerta de seguridad aérea estadounidense.

Vuelos de deportación que comenzaron en febrero para repatriar a migrantes venezolanos fueron suspendidos brevemente luego de que el presidente Donald Trump escribiera el domingo en su red social que el espacio aéreo sobre Venezuela estaba "cerrado en su totalidad".

La medida se tomó en medio de una crisis entre Caracas y Washington, que ejecuta desde agosto un despliegue en el Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo en su lucha contra el narcotráfico.

Un primer avión de matrícula estadounidense llegó el miércoles con 266 venezolanos. Otro llegó este viernes con 172 migrantes.

El gobierno de Venezuela dijo que en el vuelo proveniente de Phoenix, Arizona, viajaron cinco niños, 26 mujeres y 141 hombres. Con esto suman 18.260 venezolanos repatriados en lo que va de 2025.

Del total, 14.579 corresponden a deportados desde Estados Unidos.

Venezuela casi aislada

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense pidió el pasado 21 de noviembre "extremar precauciones" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

Casi la totalidad de aerolíneas internacionales suspendieron operaciones por razones de "seguridad" y por "intermitencias en señales de navegación", lo que dejó a Venezuela prácticamente aislada.

Trump ordenó en agosto un despliegue con buques y aviones militares en el Caribe bajo el argumento de la lucha antinarcóticos. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, afirma que las maniobras militares de Estados Unidos buscan forzar un "cambio de régimen" en el país y apoderarse de sus cuantiosas reservas de crudo.

Fuerzas militares estadounidenses han bombardeado desde el pasado 2 de septiembre unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico supuestamente vinculadas al narcotráfico. Los ataques han dejado al menos 87 muertos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP