SEGURIDAD NACIONAL

Zar fronterizo anuncia fin de la Operación Metro Surge en Minnesota: "Es menos un estado santuario"

Tom Homan afirmó que el operativo logró “reducir las amenazas a la seguridad pública” mediante “niveles de coordinación sin precedentes” entre autoridades estatales y fuerzas del orden locales

ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El jefe fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, anunció este jueves que el Gobierno federal pondrá fin a la Operación Metro Surge en Minnesota, después de considerar cumplidos los objetivos de seguridad que motivaron su despliegue.

Durante una conferencia de prensa en el Bishop Whipple Federal Building, en Minneapolis, Homan afirmó que el operativo logró “reducir las amenazas a la seguridad pública” mediante “niveles de coordinación sin precedentes” entre autoridades estatales y fuerzas del orden locales.

“Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ahora es menos un estado santuario para los criminales”, declaró Homan, reseñado por Fox News. Añadió además que propuso, con el respaldo del presidente Donald Trump, “concluir esta operación de aumento de tropas”, subrayando que la retirada ya se encuentra en proceso.

“Reducción significativa” de agentes

Homan informó que una “reducción significativa” de agentes de inmigración está en marcha y continuará avanzando durante la próxima semana. La semana pasada, el funcionario había anunciado que 700 agentes federales dejarían Minnesota, aunque 2,000 permanecerán en el estado.

El zar fronterizo destacó también una mayor cooperación con las cárceles locales y reiteró que el objetivo es una retirada total del contingente, aunque aclaró que esta dependerá del cese de actividades ilegales y amenazas contra el ICE.

No obstante, Homan precisó el jueves que “se mantendrá una pequeña presencia de personal” por un período adicional, mientras él mismo permanecerá en Minnesota para supervisar la reducción y evaluar los resultados del operativo.

Más de 4,000 arrestos

El personal del gobierno federal asignado para realizar investigaciones criminales sobre los agitadores, así como el personal asignado aquí para las investigaciones de fraude, permanecerán en sus puestos hasta que se realice el trabajo”, explicó.

De acuerdo con cifras federales citadas por Fox News, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul han resultado en más de 4,000 arrestos desde el inicio del operativo.

Homan asumió la dirección de la Operación Metro Surge a finales de enero, tras el segundo tiroteo mortal protagonizado por agentes federales de inmigración y en medio de un creciente escrutinio político sobre los métodos del operativo y su impacto en la comunidad local.

FUENTE: Con información de Fox News

