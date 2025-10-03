viernes 3  de  octubre 2025
Primer ministro de Canadá anuncia reunión con Trump en EEUU la semana que viene

Según un comunicado del gobierno canadiense, se trata de una "visita de trabajo" para abordar "prioridades compartidas en una nueva relación económica y de seguridad"

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla durante una reunión bilateral en el marco de la Cumbre de Acción para el Progreso Global 2025 en el centro de Londres el 26 de septiembre de 2025.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla durante una reunión bilateral en el marco de la Cumbre de Acción para el Progreso Global 2025 en el centro de Londres el 26 de septiembre de 2025. 

Niklas HALLE'N / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Montreal, Canadá.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este viernes que viajará a Washington el martes para discutir sobre aranceles aduaneros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según un comunicado del gobierno canadiense, se trata de una "visita de trabajo" para abordar "prioridades compartidas en una nueva relación económica y de seguridad" entre ambos países.

Esta será la segunda visita de Carney a la Casa Blanca desde su elección en abril.

La guerra comercial lanzada por la administración Trump ha perturbado significativamente las relaciones entre ambos vecinos y afectado a la economía canadiense.

Canadá, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, registró una caída de su PIB de cerca del 1,5% en el segundo trimestre y una merma de las exportaciones del 27%. Trump impuso aranceles a ciertos productos canadienses no cubiertos por el T-MEC, el tratado de libre comercio entre ambos países que también incluye a México.

Este acuerdo, vigente desde 2020, será revisado por los tres países en los próximos meses. El presidente republicano espera renegociarlo garantizando condiciones más favorables para los fabricantes estadounidenses.

FUENTE: AFP

