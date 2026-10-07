Rusia descarta cualquier riesgo epidémico por contagio de peste neumónica

Las autoridades de Rusia afirmaron este miércoles que no existe "ningún riesgo epidémico" en Siberia tras la muerte de una empleada de un instituto de investigación contagiada con peste neumónica.
"Ha concluido el seguimiento médico de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con la paciente fallecida. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa", afirmó la agencia de salud pública rusa Rospotrebnadzor
Las autoridades de Rusia afirmaron este miércoles que no existe "ningún riesgo epidémico" en Siberia tras la muerte de una empleada de un instituto de investigación contagiada con peste neumónica.
No obstante, Mongolia ha ordenado extremar "la vigilancia" y varios países piden más transparencia.
El medio ruso People of Baikal informó la semana pasada de la muerte por peste neumónica de una mujer de 28 años que trabajaba en el laboratorio de ese instituto en Irkutsk. Según su información, la empleada se infectó por un tubo de ensayo roto.
Estados Unidos países de la Unión Europea han pedido a Rusia que actúe con transparencia.
"Ha concluido el seguimiento médico de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa", afirmó este miércoles la agencia de salud pública rusa Rospotrebnadzor.
"No existe ningún riesgo epidémico para la población de Irkutsk y de la región de Irkutsk", señaló.
Según Rospotrebnadzor, la técnica de laboratorio "se había vacunado y contaba con inmunidad frente a las infecciones peligrosas con las que trabajaba".
Dos comisiones de expertos en seguridad biológica concluyeron que "no se ha constatado ninguna situación de emergencia relacionada con la manipulación de microorganismos patógenos", añadió.
La peste neumónica es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.
El ministerio de Salud de Mongolia anunció este miércoles haber ordenado medidas de "vigilancia sanitaria" en su frontera con Rusia "con el fin de prevenir posibles riesgos".
Según Rusia, una comisión sanitaria ya había afirmado que los análisis realizados a la empleada de laboratorio permitían concluir que había fallecido a causa de una "neumonía" de origen "indeterminado" y que "no se había detectado ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas".
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, pidió que solo se dé crédito a las declaraciones de la agencia rusa de salud pública.
"Los medios hablan mucho, y la inmensa mayoría de lo que los medios difunden respecto a esta situación es información falsa", dijo Peskov a los periodistas.
Peskov también afirmó que "no tenía información" sobre una solicitud formal por parte de Washington para obtener aclaraciones sobre la situación y precisó que Moscú ya había informado a la OMS sobre este tema.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes tener prevista una conversación telefónica "muy pronto" con su homólogo Vladimir Putin para abordar esta situación.
Según Rospotrebnadzor, se registran 16.000 casos de infecciones respiratorias virales cada semana en la región de Irkutsk y no se ha observado ninguna tendencia al alza en el número de casos en las últimas dos semanas.
FUENTE: Con información de AFP.