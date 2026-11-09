lunes 9  de  noviembre 2026
¿Terrorismo Cibernético?

Francia acusa a Irán por ciberataques contra supermercados y anuncia sanciones

El Gobierno de Francia convocó al embajador iraní en París y llevará el caso a las instancias diplomáticas de la Unión Europea

Imagen referencial.

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Pixabay.
Imagen digital creada de manera alegórica a los ataques cibernéticos.

Imagen digital creada de manera alegórica a los ataques cibernéticos.

PIXABAY
Foto referencial de ciberataque

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PIXABAY
Por María Graterol

PARÍS.- El gobierno francés denunció este lunes que una unidad cibernética vinculada a los Guardianes de la Revolución de Irán está detrás de unos ciberataques contra los sistemas de refrigeración de varios supermercados y anunció que promoverá sanciones europeas contra los responsables.

Francia fue blanco de uno de estos ataques en octubre. Sin embargo, a principios de noviembre, diversos supermercados de Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia también detectaron un aumento extraordinario de la temperatura en sus refrigeradores y congeladores, lo que los obligó a desechar alimentos que se habían estropeado.

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"Puedo confirmar que la responsabilidad de este ataque [de octubre] recae en el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán. Es un ataque de una magnitud sin precedentes y de una agresividad inédita", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Sanciones

El canciller anunció que Francia convocó al embajador iraní en París para expresar su protesta y adelantó que impulsará "sanciones a nivel europeo contra todos los responsables de este ataque".

Barrot hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa, al margen de una reunión, con sus homólogos de las potencias del G7, celebrada en París.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, informó que los representantes del G7 acababan de recibir detalles sobre la presunta responsabilidad de Irán. También señaló que el asunto figurará en la agenda de la reunión de ministros de Exteriores europeos prevista para este lunes, en la que se evaluará una posible "respuesta fuerte".

Investigación judicial

Las autoridades francesas apuntan específicamente al "grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad cibernética ofensiva afiliada al Centro Electrónico y Cibernético del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC-CEC)", indicó la fiscal de París, Laure Beccuau.

La justicia francesa abrió una investigación contra el jefe de esta organización, sus dos adjuntos y "cualquier otra persona que pueda ser identificada". Beccuau precisó que las autoridades solicitaron la emisión de órdenes de detención internacional.

Según la fiscal, los investigadores identificaron un modus operandi característico de esta unidad, que incluye el uso del idioma farsi y de direcciones IP vinculadas a terminales localizadas en Irán. Estos elementos fueron detectados en el ciberataque perpetrado durante la madrugada del 12 de octubre.

"Los atacantes tomaron el control de los equipos a distancia a través de interfaces web para iniciar ciclos de deshielo anómalos de duración ilimitada, al tiempo que desactivaban las alertas de seguridad de las sondas que se supone que deben activarse por encima de cierta temperatura", explicó.

El ataque afectó a casi 700 establecimientos de distribución y provocó daños materiales y conatos de incendio, según afirmó Barrot, quien calificó el incidente como "una violación grave de los intereses de la Nación y de la seguridad" de los franceses.

Los incidentes se produjeron en un contexto de creciente preocupación en Europa por las amenazas cibernéticas, después de que las autoridades advirtieran sobre el riesgo de ataques atribuidos a Rusia, mientras los países europeos mantienen e intensifican su respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa.

Acusaciones iniciales apuntaban a grupos prorrusos

Antes de que Francia señalara a Irán, medios especializados habían atribuido los ataques a dos grupos de piratas informáticos prorrusos: NoName057(16) y Z-Pentest, conocidos por otras operaciones contra objetivos europeos en los últimos años.

Sin embargo, el Kremlin negó el 5 de noviembre cualquier implicación en estos ciberataques.

FUENTE: Con información de AFP

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