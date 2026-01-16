viernes 16  de  enero 2026
POLÍTICA

Trump prepara indulto para la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez

El indulto de Wanda Vázquez ya estaría concedido. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que es un caso de persecución política por respaldo a Trump en 2020

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, durante una conferencia en San Juan, Puerto Rico, el 30 de junio de 2020

Ricardo Arduengo / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea indultar a Wanda Vásquez, exgobernadora de Puerto Rico, acusada por un caso de corrupción relacionado con una donación durante su campaña electoral de 2020, según medios estadounidenses.

El supuesto indulto de quien fue la primera ejecutiva de la isla entre 2019 y 2021 ya estaría concedido y solo faltaría que se realice un anuncio oficial.

Un funcionario de la Casa Blanca señaló a Fox News que "todo este caso es un ejemplo de persecución política" En agosto de 2022, Wanda Vázquez enfrentó cargos de soborno relacionados con la financiación de su campaña a la gobernación en 2020. Los documentos del indulto de la señora Vázquez indican que nunca existió ningún elemento de un acuerdo de quid pro quo y que su procesamiento tuvo motivaciones políticas. La investigación comenzó 10 días después de que respaldara al presidente Trump en 2020".

La fuente también declaró que Trump indultará a los coacusados de Vázquez, Julio Martín Herrera-Velutini, dueño de Bancrédito International Bank, y Mark Rossini, exagente del FBI.

"La investigación, según ella, no solo monitoreó su campaña, sino que también incluyó la de Trump. Además, la señora Vázquez cree que no hubo soborno alguno, ya que las conversaciones con el banquero se centraron en acordar políticas con un posible donante y no en tomar medidas a cambio de una ganancia material. Este caso guarda similitudes con el de Alexander Sittenfeld, quien recibió un indulto en mayo de 2025", añadió el funcionario.

La exgobernadora de Puerto Rico objetó la petición de cárcel de un año que solicitó la Fiscalía Federal en Puerto Rico, y la vista de sentencia se postergó en varias ocasiones. Ahora está pautada para el próximo 29 de enero.

Vásquez se declaró, en agosto de 2025, culpable de aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política, en violación de la Ley federal de Campañas Electorales.

La defensa de la exgobernadora de Puerto Rico presentó entonces una moción ante un tribunal federal que buscaba desvirtuar la percepción de que su acuerdo de culpabilidad por acusaciones de corrupción es producto de un favor político.

Según los asesores jurídicos de Vásquez, el acuerdo fue el resultado del “colapso” del caso de la fiscalía federal tras una extensa investigación de 22 meses de la defensa que desveló contundente evidencia exculpatoria.

Cargos contra investigados

Antes de los acuerdos de culpabilidad, Vásquez, Herrera Velutini y Rossini enfrentaban cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, por los que podían haber sido condenados a un máximo de 20 años de prisión.

Según la acusación formal emitida en su momento, supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020.

A cambio, la exgobernadora despidió al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba al banco de Herrera Velutini.

FUENTE: Con información de Fox News/ EFE

