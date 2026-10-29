jueves 29  de  octubre 2026
ENERGíA

Unión Europea liberará 43 millones de barriles de petróleo para contener precios

"Se extraerá un volumen de 42,6 millones de barriles de las reservas estratégicas de la UE de aquí a finales de enero de 2027, de los cuales 20,5 millones de barriles serán de diésel", precisó un comunicado

Depósito de petróleo en Francia.

Depósito de petróleo en Francia.

THIBAUD MORITZ/ AFP
Por Julián Varela

Miembros de la Unión Europea pondrán en el mercado unos 42,6 millones de barriles de petróleo, de los cuales la mitad será diésel, procedentes de sus reservas estratégicas, tras un compromiso asumido en el marco del G7, según un comunicado publicado el jueves.

"Se extraerá un volumen de 42,6 millones de barriles de las reservas estratégicas de la UE de aquí a finales de enero de 2027, de los cuales 20,5 millones de barriles serán de diésel", precisó este comunicado firmado por doce países de la UE.

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"Estamos tratando de estabilizar en la medida de lo posible los mercados de diésel ante la llegada del invierno", afirmó por su parte el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, al término de una reunión de los ministros de Energía de la UE en Luxemburgo.

Contener los precios

Los precios de la energía se han disparado desde la guerra en Irán, y el litro de diésel supera en las gasolineras los 2,30 euros (2,57 USD) en varios países de la UE.

Preocupados por esta situación, y bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, los países occidentales del G7 decidieron a principios de octubre extraer de sus reservas "hasta 100 millones de barriles" de diésel y petróleo bruto "en los cuatro próximos meses", con la esperanza de aliviar la presión sobre los precios en las gasolineras.

La UE aseguró el jueves que se toma en serio el impacto de la crisis en el bolsillo de los europeos, aunque sin mostrar inquietud por el abastecimiento.

Los 12 países que se comprometieron el jueves (Alemania, Francia, Grecia, Dinamarca, Bélgica, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Letonia, Suecia, Países Bajos e Italia) no son todos miembros del G7, pero sí de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que también había pedido recurrir a las reservas estratégicas antes del invierno.

FUENTE: Con información de EFE

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