jueves 29  de  octubre 2026
POLÍTICA

Venezuela recibe cartas credenciales de los embajadores de la UE, Suiza, Egipto y Vietnam

Los diplomáticos acreditados en Venezuela fueron recibidos por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el palacio de Miraflores

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como "presidenta" encargada

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles las cartas credenciales de los nuevos embajadores de la Unión Europea (UE), Suiza, Egipto y Vietnam, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El canal transmitió imágenes del recibimiento de cada uno de los funcionarios, así como su encuentro con la mandataria, sin que hubiera declaraciones.

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El nuevo embajador de la Unión Europea (UE) ante Venezuela es Gilles Bertrand; el de Egipto, Haithan Mohamed Hosni; el de Suiza, Martin Maier; y el de Vietnam, Vo Tuan Ngoc. Los diplomáticos fueron recibidos por Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

El francés Gilles Bertrand llegó a Venezuela, en septiembre, en sustitución de la española María Antonia Calvo. El diplomático ejerció como embajador de la UE ante Colombia entre 2021 y 2025.

Egipto y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas desde la década de los 50 y en febrero pasado ambos gobiernos coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo "una amplia agenda de cooperación".

Vínculos con la UE

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó la designación de Raúl LiCausi como nuevo embajador del país ante la UE, el pasado 6 de octubre.

El diputado oficialista Abimelech Méndez dijo entonces que el nombramiento representa una oportunidad para construir un vínculo más "pragmático" con Europa, dentro del marco del respeto, el reconocimiento mutuo y defensa al derecho internacional.

La Unión Europea vinculó el regreso de María Corina Machado, líder opositora, a Venezuela con la posibilidad de avanzar hacia elecciones libres y justas, en un país marcado por la crisis política y las restricciones a la oposición.

"Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para avanzar en un diálogo inclusivo, liderado por los venezolanos, con vistas a unas elecciones libres y justas", indicó el portavoz de Relaciones Exteriores del bloque, Anuar El Anuni el 26 de octubre.

En agosto, el Parlamento autorizó la designación de Enrique Ochoa Antich como embajador ante Suiza, concurrente ante el Principado de Liechtenstein, en sustitución de Roy Chaderton Matos, quien fue designado para el cargo en 2021.

FUENTE: Con información de EFE

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