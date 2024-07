Viajar por aire es cada vez peor, afirman pasajeros al gobierno de EEUU

Se trata del mayor número de quejas de consumidores contra las aerolíneas desde 2020, cuando esas empresas demoraban en reembolsar a los clientes cuando la pandemia de coronavirus hizo que se suspendieran los viajes aéreos.

El aumento en el número de quejas se produce aun cuando las aerolíneas cancelaron bastantes menos vuelos en Estados Unidos el año pasado: 116.700, o 1,2% del total, en comparación con cerca de 210.500, o 2,3%, en 2022, de acuerdo con datos de FlightAware. Sin embargo, los retrasos se mantuvieron obstinadamente altos el año pasado, con alrededor de 21% del total de vuelos.

En lo que va del año, las cancelaciones se mantienen relativamente bajas —cerca de 1,3% de todos los vuelos— pero los retrasos siguen rondando el 21%.

Más de dos tercios del total de quejas del año pasado fueron contra las aerolíneas estadounidenses, pero la cuarta parte se emitió contra aerolíneas extranjeras. Del resto, la mayoría se relacionó con agencias de viajes y operadores turísticos.

Las quejas sobre el trato a los pasajeros con discapacidades aumentó más de un cuarto, en comparación con 2022. Las quejas de discriminación, aunque fueron pocas, también aumentaron drásticamente. La mayoría se relacionó con la raza o el origen nacional.

Las aerolíneas reciben muchas más quejas de viajeros que no se molestan en quejarse ante el gobierno o que no saben cómo hacerlo, pero las empresas no divulgan esas cifras.

El Departamento de Transporte está modernizando su sistema de recepción de quejas que, según el organismo, le ayudará a supervisar mejor a la industria aérea. Sin embargo, el departamento ahora publica las cifras de quejas con muchos meses de retraso. Las cifras para la segunda mitad de 2023 no fueron publicadas sino hasta el viernes.

