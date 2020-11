Winston Churchill, Ulises Grant, George Patton y la campaña electoral en EEUU

Vivimos momentos complicados y yo hallo algún consuelo cuando leo pasajes de la Historia. Winston Churchill, que no era ni remotamente admirador de Josef Stalin, terminó aliándose durante la Segunda Guerra al dictador soviético, un asesino sádico. El general Dwight Eisenhower no quiso relevar al general George Patton de su mando en medio de la ofensiva en contra de Hitler en Europa, a pesar de sus defectos y de su conducta abusiva, y el general Ulysses Grant no dejó de tener sus críticos y en su momento fue una figura controversial.