Acuerdo de $50 millones cierra batalla por el "condominio zombi" de Miami

El inmueble en cuestión está situado en el bloque 2121 de North Bayshore Drive, en Edgewater.

MIAMI.- Diez apartamentos habitados, un edificio prácticamente vacío y tres años de litigios convirtieron a Biscayne 21 en uno de los conflictos inmobiliarios más observados de Miami. La disputa terminó con un acuerdo de $50 millones.

Two Roads Development pagará esa cantidad de manera colectiva a los propietarios que se negaban a vender sus unidades. A cambio, ellos abandonarán el inmueble, situado en el bloque 2121 de North Bayshore Drive, en Edgewater, y retirarán la demanda.

La promotora adquirió en 2022 la mayoría de los 192 apartamentos por unos $150 millones. Su objetivo era demoler la estructura de 13 pisos, construida hace 61 años, para levantar un complejo residencial de alta gama.

Los 10 dueños que permanecieron en Biscayne 21 acudieron a los tribunales al considerar que la terminación de la asociación de condóminos vulneraba sus derechos. Obtuvieron decisiones que obligaban a restaurar la propiedad a las condiciones que presentaba en mayo de 2023, una labor valorada en aproximadamente $65 millones.

La Corte Suprema de Florida rechazó posteriormente intervenir en el pleito. El pacto alcanzado evita tanto la rehabilitación del inmueble como la prolongación de una batalla judicial de resultado incierto.

Un portavoz de Two Roads confirmó a Bisnow que la demolición podría comenzar en las próximas semanas. En el terreno se proyectan tres torres vinculadas a la marca Edition.

Biscayne 21 se convirtió en referencia dentro del debate sobre las terminaciones de condominios: procesos en los que un inversionista controla la mayoría de las unidades, pero enfrenta la oposición de quienes no desean vender. El desenlace libera el terreno para el nuevo desarrollo, aunque deja abiertas las interrogantes sobre la protección legal de propietarios minoritarios.