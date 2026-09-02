Arrestan al vicealcalde de Lauderhill en plena campaña municipal

MIAMI.- La campaña de Richard Campbell por conservar un puesto en la Comisión de Lauderhill quedó atravesada por un proceso penal. El vicealcalde, de 70 años, fue detenido por un supuesto incidente de violencia doméstica y posteriormente salió de la cárcel bajo una fianza de $7.500.

Los registros del caso incluyen cargos de agresión doméstica simple y manipulación o acoso de una testigo o presunta víctima.

El episodio habría ocurrido el 3 de agosto dentro de una residencia. La imputación sostiene que Campbell puso las manos sobre una mujer y dedicó las semanas siguientes a intentar influir para que ella no aportara información a los agentes.

Durante la audiencia, el abogado Eric Schwartzreich negó los señalamientos ante el juez de circuito Corey B. Friedman. Al abandonar la cárcel, insistió en que su cliente combatirá el expediente y atribuyó la denuncia a intereses políticos.

Friedman ordenó al funcionario mantenerse alejado de la mujer y de sus familiares mientras se tramita el caso.

Campbell trabaja como fisioterapeuta, ocupó un escaño municipal entre 2018 y 2020 y actualmente aspira al puesto cuatro de la Comisión en las elecciones previstas para el 3 de noviembre. Su arresto se produjo horas antes de una sesión del Gobierno local, en la que su asiento permaneció vacío.

La acusación coloca el expediente judicial y la contienda electoral en caminos paralelos. Campbell no ha sido declarado culpable y conserva el derecho a impugnar las pruebas ante el tribunal.