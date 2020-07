Advierten a restaurantes en Florida sobre carné falso que exceptúa uso de mascarilla

MIAMI.- El uso de mascarillas para combatir el contagio de coronavirus ha sido tanto un arma eficaz como un asunto de discordia, del que no pierden la oportunidad los pillos. Y por ello, la asociación de restaurantes y hoteles de Florida advierte a sus miembros que no se dejen engañar por un carné falso que asegura que el titular de la identificación no tiene que cubrirse la nariz ni la boca.