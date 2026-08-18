martes 18  de  agosto 2026
FLORIDA

Miami alcanza récord máximo de temperatura en su historia

En medio de una ola de calor sofocante que azota EEUU, Miami alcanzó los 100 °F (37,8 °C)

Fotografía difundida por la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) en sus redes sociales donde se anuncia la máxima temperatura de calor alcanzada en la historia de la ciudad.

Fotografía difundida por la división Miami-Sur de Florida del Servicio Meteorológico Nacional (NWS Miami) en sus redes sociales donde se anuncia la máxima temperatura de calor alcanzada en la historia de la ciudad.

EFE
Por Julián Varela

MIAMI — La ciudad de Miami alcanzó este martes el récord maximo de temperatura en su historia, de 100 grados Fahrenheit (37,8 grados centígrados), en medio de la ola de calor que azota al sur de Estados Unidos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

La mayor ciudad de Florida solo había alcanzado esta temperatura una vez desde que hay registros, el 21 de julio de 1942, informó el organismo en un aviso.

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"Miami alcanzó los 100 °F (37,8 °C) esta tarde por segunda vez desde 1895. ¡Esto empata el récord histórico de temperatura máxima alcanzado por última vez en 1942!", expuso la oficina local del NWS en sus redes sociales.

La temperatura máxima promedio de Miami en esta fecha suele ser de 91 grados Fahrenheit (32,8 grados centígrados), según los registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

Calor sofocante

Este récord ocurre mientras una ola de calor en el sur de Estados Unidos afecta en especial a Florida y estados de la frontera con México con récords y temperaturas de hasta 115 grados Fahrenheit (46 centígrados).

El sur de Estados Unidos "permanece sumido en una masa de aire sofocante, incluso para los estándares de mediados a finales de agosto", según el pronóstico del NWS de este martes.

"Las temperaturas máximas y mínimas cálidas récord serán comunes, con el sureste del país como centro del calor anómalo durante el día de hoy", advirtió el reporte.

Estados Unidos experimenta un verano con temperaturas por encima del promedio y marcado por olas de calor, con una de las más fuertes el fin de semana del 4 de julio, día de la Independencia de EEUU, que se saldó con una treintena de fallecidos.

El pasado julio fue el mes más caluroso en la historia de Estados Unidos desde que hay registro, con una temperatura promedio de casi 25 grados centígrados, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del país.

Las altas temperaturas y las condiciones de sequía también han favorecido la aparición de incendios y su propagación, pues casi tres millones de hectáreas han ardido en lo que va de año en Estados Unidos, la cifra más alta en la última década.

FUENTE: Con información de EFE

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