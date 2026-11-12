jueves 12  de  noviembre 2026
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Autoridades de Margate pide información para localizar a Janiaya Thompson, de 14 años

La adolescente fue vista por última vez el miércoles en NW 55th Avenue; la Policía la clasificó como menor desaparecida en peligro.

Janiaya Thompson, de 14 años, reportada como desaparecida en Margate. &nbsp;

Janiaya Thompson, de 14 años, reportada como desaparecida en Margate.

 

FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MARGATE.- La Policía de Margate solicitó este jueves 12 de noviembre la colaboración de la comunidad para encontrar a Janiaya Thompson, una adolescente de 14 años reportada como desaparecida.

Según el aviso policial difundido hoy, fue vista por última vez alrededor de las 2 de la tarde del miércoles 11, cerca de la cuadra 2700 de la 55 avenida al noroeste de esa localidad

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Thompson mide aproximadamente cinco pies y dos pulgadas, pesa unas 125 libras y tiene cabello y ojos marrones. Vestía camiseta y pantalones cortos negros, además de calzado Crocs del mismo color.

Los investigadores indicaron que reúne los criterios de una menor desaparecida en peligro.

Quienes tengan información sobre su ubicación pueden comunicarse con el Departamento de Policía de Margate al 954-972-7111. El aviso consultado este jueves mantenía la solicitud de ayuda para localizarla.

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