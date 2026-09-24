jueves 24  de  septiembre 2026
BUENA NOTICIA

Hialeah renueva programa de reembolso de impuestos para mayores de 65 años

Más de 5.118 residentes de Hialeah podrían recibir el reembolso en 2027. Conozca los requisitos y dónde resolver dudas sobre la exención

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia alivio para propietarios mayores de 65 años.&nbsp;

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia alivio para propietarios mayores de 65 años. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, anunció el 23 de agosto en una rueda de prensa en el ayuntamiento la renovación, por segundo año consecutivo, del programa de reembolso de impuestos para propietarios mayores de 65 años. La ciudad estima que más de 5.118 residentes podrían beneficiarse durante el año fiscal 2027.

Calvo dijo que la renovación fue posible tras la aprobación del presupuesto municipal y sostuvo que el programa continuará sin recortar servicios esenciales ni imponer nuevos impuestos o tasas a los propietarios.

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“Nuestra proposición cuando estábamos haciendo este presupuesto fue muy fácil: dejar más dinero en los bolsillos de las personas mayores de nuestra comunidad y hacerlo sin tener que afectar ningún servicio”, afirmó. El alcalde aseguró que no fue necesario eliminar puestos de policías o bomberos para financiar el reembolso.

Quiénes califican para el reembolso en Hialeah

Según explicó Calvo, los requisitos son los mismos del año anterior: haber cumplido 65 años al 1 de enero, tener un ingreso fijo inferior a aproximadamente 38.800 dólares y ser propietario de la vivienda donde se reside en Hialeah. La propiedad debe contar con la exención de vivienda principal, conocida como homestead, y con la exención adicional para personas mayores (Senior Homestead Exemption).

Los residentes que ya tienen registradas esas exenciones no necesitan presentar una solicitud ante la ciudad. Calvo indicó que Hialeah dispone de la información necesaria para identificar a los beneficiarios, incluidos quienes recibieron el cheque el año pasado.

Si una persona cree cumplir los requisitos, pero su cuenta del impuesto a la propiedad no muestra la exención para mayores, debe consultar cómo solicitarla. Tener la edad y los ingresos requeridos, por sí solo, no significa que la ciudad ya tenga registrada esa exención.

Evento para resolver dudas el 20 de octubre

La ciudad celebrará un evento abierto al público el 20 de octubre, a partir de las 5:00 p. m., en el campus de Miami Dade College ubicado en la calle 49 de Hialeah. Allí habrá personal para responder preguntas sobre el reembolso y representantes de la oficina del tasador de propiedades para orientar a quienes necesiten solicitar la exención para mayores.

“Si usted no lo recibió el año pasado y tiene alguna pregunta, lo mejor que puede hacer es venir a este evento”, dijo Calvo. Los residentes también pueden comunicarse con la oficina del alcalde.

El alcalde señaló que los cheques se procesarán durante los próximos meses y que los beneficiarios deben esperar su llegada por correo a principios del próximo año. Atribuyó la continuidad del programa a ahorros obtenidos mediante la renegociación de contratos y otros cambios administrativos.

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