Bryan Calvo anuncia su gabinete y adelanta cinco órdenes ejecutivas para su primer día en la alcaldía Hialeah

A días de asumir la alcaldía de Hialeah, Bryan Calvo confirma nombramiento de José A. Torres como jefe de despacho y a Ana Isabel Hume como directora de Comunicaciones, y detalla una agenda inicial centrada en transparencia, auditorías, servicios públicos y reducción del costo del agua

Bryan Calvo alcalde electo de Hialeah .&nbsp;

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI-. El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, anunció los primeros nombramientos clave de su administración al designar al oficial de carrera José A. Torres como jefe de despacho y a Ana Isabel Hume como directora de Comunicaciones de la ciudad. Ambos nombramientos entrarán en vigor el lunes 12 de enero, día en que Calvo jurará su cargo al frente de la Ciudad que Progresa, como el edil más joven de la historia de la municipalidad.

La ceremonia de investidura para el puesto de alcalde se realizará el lunes mediodía en el Milander Center for Arts and Entertainment, donde el nuevo edil adelantó que firmará cinco órdenes ejecutivas que marcarán el inicio de su gestión. El evento es un acto público para los resientes de la ciudad a la que asistirán oficiales electos.

Un jefe de despacho con trayectoria policial

Calvo destacó que la designación de José A. Torres como jefe de despacho reafirma el compromiso de su administración con la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Torres cuenta con más de una década de servicio en el Departamento de Policía de Hialeah, donde recientemente se desempeñó como oficial ejecutivo del jefe policial, es decir el segundo al mando del Departamento policial.

“José Torres ha dedicado su carrera a servir y proteger a los residentes de Hialeah”, afirmó Calvo al anunciar el nombramiento. “Su integridad, disciplina y profundo conocimiento de la seguridad pública y de las operaciones municipales lo convierten en una persona singularmente calificada para este cargo”.

Durante su carrera, Torres ocupó múltiples roles de liderazgo e investigación, incluyendo sargento administrativo, sargento de patrullaje, detective en la Unidad de Cumplimiento Profesional, oficial de información pública y detective en la Unidad de Robos e Incendios. También lideró iniciativas que culminaron con la primera acreditación del Departamento de Policía de Hialeah ante la Comisión de Acreditación para Agencias del Orden Público (CALEA).

“La transparencia y la confianza son la base de un gobierno eficaz”, expresó Torres. “Espero apoyar la visión del alcalde Calvo y trabajar entre departamentos para garantizar un gobierno accesible, responsable y receptivo”.

Ana Isabel Hume, directora de Comunicaciones de la ciudad

En paralelo, Calvo confirmó el nombramiento de Ana Isabel Hume como la primera directora de Comunicaciones de Hialeah, un cargo de nueva creación que centraliza todas las funciones comunicacionales del gobierno municipal.

“Ana aporta integridad, experiencia y un profundo conocimiento del servicio público”, señaló Calvo. “Una comunicación clara y honesta es esencial para generar confianza en el gobierno”.

Hume llega a Hialeah tras desempeñarse como directora de Comunicaciones de la alcaldía de Miami, donde lideró estrategias de mensajería, relaciones con la prensa y manejo de comunicaciones en situaciones de crisis. Cuenta con más de 20 años de experiencia en periodismo televisivo, comunicación gubernamental y relaciones públicas, y ha trabajado en medios nacionales e internacionales.

“Hialeah es la ciudad donde crecí y que ha marcado quién soy”, afirmó Hume. “Una comunicación sólida genera confianza, y trabajaré para que el Ayuntamiento sea transparente, accesible y responsable”.

Cinco órdenes ejecutivas del primer día

En la ceremonia de juramentación el nuevo alcalde firmará cinco órdenes ejecutivas que delinean sus prioridades iniciales.

En declaraciones a Diario Las Américas, Calvo detalló que las cinco órdenes ejecutivas responden a compromisos asumidos durante la campaña y buscan producir resultados inmediatos.

Explicó que la primera orden que firmará eliminará las pensiones para los funcionarios electos mediante un moratorium que instruirá al Departamento de Finanzas a no emitir más pagos bajo ese sistema, con el objetivo de llevar posteriormente la derogación de la ordenanza al Concejo.

La segunda ordenará una auditoría integral de todos los contratos municipales para determinar cuáles deben eliminarse, mantenerse o renegociarse, adelantando que uno de los primeros en cancelarse será el contrato con la consultoría privada NCGA, al que calificó como una “gran pérdida de dinero” de unos 150.000 dólares sin beneficios tangibles para la ciudad.

La tercera creará un grupo de trabajo para auditar el Departamento del 911 en un plazo acelerado de pocos meses, identificar fallas y aplicar mejoras operativas.

La cuarta establecerá un equipo dedicado a investigar negocios con vínculos con Cuba que operan en Hialeah, evaluar posibles violaciones a leyes federales y estatales y presentar recomendaciones directas al alcalde.

Finalmente, la quinta orden ejecutiva estará enfocada en reducir el costo del agua para los residentes, mediante la creación de un grupo de trabajo especializado con énfasis en la implementación y funcionamiento de medidores automáticos.

Con estos nombramientos y medidas iniciales, el alcalde electo busca marcar desde el primer día una administración enfocada en la transparencia, la eficiencia gubernamental y la atención directa a las preocupaciones cotidianas de los residentes de Hialeah.

