lunes 17  de  agosto 2026
JUSTICIA

Acusada de matar a su exnovio en Hialeah evalúa declararse culpable a cambio de 25 años

Karina Corbalán analiza la propuesta antes de enfrentar a un jurado por la muerte a tiros de Alejandro Sánchez en 2020

Karina Vanessa Corbalán podría declararse culpable y cumplir 25 años de prisión por la muerte de su expareja.

Karina Vanessa Corbalán podría declararse culpable y cumplir 25 años de prisión por la muerte de su expareja.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Karina Vanessa Corbalán evalúa declararse culpable y aceptar 25 años de prisión antes de ir a juicio por la muerte a tiros de su exnovio, Alejandro Sánchez, ocurrida en Hialeah hace más de seis años.

La propuesta le permitiría evitar un proceso ante un jurado y el riesgo de recibir cadena perpetua si fuera hallada responsable de asesinato en segundo grado.

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Corbalán permanece encarcelada sin derecho a fianza desde el 2 marzo de 2020, cuando Sánchez, de 28 años, recibió varios disparos frente a una vivienda situada en la cuadra 5600 de la 21 avenida del oeste, alrededor de las 11:00 a.m. . Momento recogido por una cámara de vigilancia del vecindario, la cual registró una rápida sucesión de detonaciones que alertó a quienes se encontraban en el área.

Testigos relataron que el joven intentó refugiarse dentro de un automóvil. Después salió, corrió unos metros y terminó desplomado junto a un buzón, de acuerdo con los documentos del caso.

Asimismo, se señala que paramédicos lo trasladaron por vía aérea al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde falleció debido a las heridas.

Corbalán, quien tenía 23 años en aquel momento, permaneció en el lugar hasta la llegada de los oficiales. El arma fue recuperada y ella quedó inmediatamente bajo custodia.

Según el reporte del arresto, durante el interrogatorio declaró que había disparado aproximadamente cinco veces después de una discusión ocurrida esa misma mañana por asuntos relacionados con el vínculo sentimental.

Familiares de Sánchez aseguraron, sin embargo, que la pareja ya se había separado.

La Policía de Hialeah (HPD) presentó contra Corbalán un cargo de asesinato en segundo grado con un arma. Una jueza determinó que existía causa probable y ordenó mantenerla recluida sin posibilidad de fianza.

La primera comparecencia estuvo marcada por el testimonio de la madre de la víctima, quien reclamó justicia entre lágrimas por la pérdida de su hijo, al que llamaba cariñosamente “Coco”.

Más de seis años después, el expediente se aproxima a un punto decisivo. Aceptar el acuerdo implicaría admitir responsabilidad y cumplir la pena pactada, pero cerraría el camino hacia un castigo mayor.

La otra alternativa permitiría a la defensa cuestionar las pruebas, confrontar a los testigos y presentar su versión de lo sucedido. También expondría a la procesada a pasar el resto de su vida tras las rejas.

La legislación de Florida define el asesinato en segundo grado como una muerte provocada mediante un acto extremadamente peligroso que demuestra indiferencia hacia la vida humana, aunque no se establezca una planificación previa.

El delito se clasifica como grave de primer grado y puede ser castigado con una sentencia de hasta cadena perpetua.

El periodo cumplido por Corbalán desde su detención podría acreditarse a una eventual condena, aunque corresponderá al tribunal determinar su aplicación.

Por ahora, conserva la presunción de inocencia mientras decide si acepta los términos ofrecidos o lleva el caso ante un jurado.

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