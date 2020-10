City National Bank of Florida ayuda a organizaciones comunitarias locales

El fondo se dirigirá a tres áreas de necesidad crítica: hospitales comunitarios y proveedores de atención médica en primera línea; organizaciones sin fines de lucro que abordan la crisis de inseguridad alimentaria; y organizaciones que atienden a segmentos vulnerables de la población, incluyendo aquellos con necesidades especiales o sin hogar.

Con casi 700,000 contagios de COVID-19 y más de 13,000 muertes, Florida está entre los tres estados más afectados por la pandemia en EEUU y casi dos millones de personas han solicitado beneficio por desempleo.

Fundaciones como Jackson Health, Baptist Health, Nicklaus Children's, Mount Sinai Medical Center y la Clínica San Juan Bosco recibirán el respaldo financiero de este fondo de City National Bank of Florida.

Una de las entidades insignia en ayudas a la comunidad antes y durante la pandemia ha sido Farm Share, asociada con más de 2.000 distribuidores de alimentos, iglesias, escuelas y organizaciones sin fines de lucro en apoyar a los floridanos.

El año pasado, Farm Share distribuyó más de 88 millones de libras de alimentos a más de 17,5 millones de hogares en los 67 condados de Florida, al igual que Feeding South Florida, el banco de alimentos más grande que sirve los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, entregando siete comidas por cada dólar donado. En el 2019, la organización sin fines de lucro distribuyó casi 62 millones de libras de alimentos a más de 700.000 personas.

Por otra parte, Foundation for New Education Initiatives, Inc. (FNEI) es una organización de apoyo directo para las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, con el objetivo de obtener fondos suplementarios para mejorar el rendimiento de los estudiantes a través de la innovación y la participación de la comunidad. Debido a la inseguridad alimentaria causada por la pandemia, FNEI también ha trabajado en la distribución de 80.000 comidas calientes hasta la fecha, compradas en restaurantes locales para niños y familias en el sur de Florida. La organización continúa aportando más de 500 comidas diarias.

Otra de las instituciones legendarias en el sur de Florida es Camillus House, que brinda sus servicios sociales y de salud a más de 12.000 personas al año, con un enfoque en las personas sin hogar y más pobres. La organización sin fines de lucro ha continuado su ayuda a las personas desamparadas en la calle durante la pandemia, ha entregado comidas, ha ofrecido atención médica y apoyo social de una manera segura.

Miami Bridge es el único hogar de emergencia de Miami-Dade que aconseja a los niños de 10 a 17 años que sufren crisis emocionales por la falta de vivienda, el absentismo o los problemas en el hogar. Los servicios incluyen asesoramiento en el refugio, una línea directa de crisis las 24 horas, excursiones y reunificación familiar.

"Como sistema hospitalario de red de seguridad sin fines de lucro de Miami-Dade, Jackson confía en el apoyo financiero de socios del sector privado como City National Bank", expresó Carlos A. Migoya, presidente y CEO de Jackson Health System. "Nuestros médicos, enfermeras y otros proveedores de atención médica de primera línea han trabajado de forma permamente en circunstancias extremadamente difíciles durante esta pandemia, y los recursos proporcionados por City National Bank ayudarán a garantizar que podamos seguir brindando a nuestra comunidad el más alto nivel de atención médica", recalcó Migoya.

Con sede en Miami, City National Bank (CNB) es la institución financiera a la que los floridanos han recurrido durante casi 75 años. Con más de $17.000 millones en activos, CNB es una de las instituciones financieras más grandes con sede en el estado. City National Bank está clasificado 5 estrellas "Superior" por BauerFinancial.

