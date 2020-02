Comisionado de Miami afronta proceso revocatorio

“Me acusan de haber usado dinero del presupuesto (asignado por el ayuntamiento) para promover la campaña de Alex Díaz de la Portilla (a la Comisión de Miami-Dade en 2018) y eso no es verdad”, alegó el comisionado Carollo a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien fue comisionado en 1979 y alcalde tras una querella legal que le otorgó el mandato en 1998.

Paellagate

“Yo no organicé ese almuerzo para promover ninguna campaña. Eso es totalmente falso. Yo he organizado varios almuerzos para personas mayores. Todos los oficiales electos organizan actividades para personas mayores. Si candidatos a puestos públicos vienen a esas actividades, no es asunto mío”, recalcó el comisionado municipal, quien fue electo en segunda vuelta el 21 de noviembre de 2017por el 52.76% de los votos, del 15.12% de la población electoral que acudió a las urnas.

“Si (el entonces candidato) Alex Díaz de la Portilla fue a ese almuerzo, lo hizo porque quiso, ya que era una actividad abierta al público. Parece que él oyó que habría un almuerzo allí y decidió ir”, alegó Carollo.

En cambio, Steven Miro, que trabajó para el gabinete de Carollo, expuso, según recoge la demanda presentada por haber sido supuestamente cesado por colaborar con las autoridades, que “vio a Carollo emplear dinero de su presupuesto para comprar paella y otras cosas para la campaña de De La Portilla”.

El sonado caso, conocido en el argot popular como Paellagate, es aún investigado por el equipo de la fiscal estatal en Miami-Dade.

“No hice ningún acto de apoyo. Nada ilegal. Y por ello la fiscalía ha dejado el caso a un lado”, aseguró Carollo.

Ball & Chain

Y sobre el presunto acecho de Carollo al club nocturno Ball & Chain, por supuestamente haber apoyado la campaña de su contrincante Alfonso León en 2017, el comisionado expuso que “el dueño (Bill Fuller) ya reconoció las violaciones al código de construcción que cometió, sin haber pedido permisos. O sea, lo que yo denuncié es cierto. Y no es que lo haya perseguido por otra cosa”.

Empero, se mantiene latente el procedimiento legal Fuller vs. Carollo por presunta violación de la Primera Enmienda de la Constitución, que plantea la libertad de expresión, respecto al “uso del local comercial para un mitin político en favor de su oponente”.

Revocatorio

Por ello, el activista comunitario y estratega Juan Cuba, que fue director ejecutivo del Partido Demócrata en Miami-Dade, aúna esfuerzos para recabar las firmas necesarias que permitirían el referéndum revocatorio.

“No podemos seguir con estos escándalos ni discordias. La Comisión de Miami apenas puede hacer su trabajo y eso no es bueno para la ciudad”, declaró el joven Cuba, quien con apenas 34 años ha logrado hacer valer varias campañas electorales importantes, incluyendo la sonada victoria de la comisionada condal Eileen Higgins.

En efecto, la recogida de firmas comienza el sábado 1 de febrero, a las 9:30 am, en las afueras del parque del dominó, o Máximo Gómez Park, en la esquina de Calle 8 y avenida 15 del SW, en La Pequeña Habana.

“Luego iremos puerta por puerta, explicándole a los vecinos nuestras preocupaciones, para obtener las firmas necesarias”, subrayó.

El joven Cuba y su grupo, unos 50 voluntarios, aseguran que “recorrerán el distrito 3” para sumar las 1.500 firmas que necesitan entregar en 30 días para plantear el proceso revocatorio con más firmas y un referendo final.

“Hay quien teme firmar y quedar expuesto ante los ojos de Carollo”, alegó Cuba. “Hay quien teme represalias, y precisamente por eso hay que sacarlo”, recalcó.

Y si las 1.500 firmas se reúnen en 30 días, lo que equivale al 5% de los más de 30.000 electores inscritos en ese distrito, y son verificadas por la autoridad electoral, el grupo promotor del revocatorio tendría que colectar 4.500 más en 60 días, que es el 15% del electorado, según indica la ley estatal de la Florida.

Solo después, el asunto tomaría forma de referendo y sería tratado en una elección especial dentro de los límites del distrito en cuestión.

Entonces, la contienda llegaría a su gran final, como si de una carrera olímpica se tratara, para hacer posible que quienes firmaron la petición y quienes apoyen la continuidad del comisionado acudan a las urnas.

Sobre esperar por el fallo de la fiscalía y el tribunal, Cuba no cree que la resolución conlleve a la suspensión del mandato de Carollo porque “ya hemos visto el resultado de otras investigaciones similares”.

“Me siento confiado. Si logramos sumar todas las firmas necesarias, también ganaremos en las urnas”, señaló Cuba.

Contraataque

“Ese joven es un mercenario, un charlatán, un hombre que le pagan para formar este cuento de destituirme”, alegó Carollo en referencia al joven activista.

A la pregunta si estaría dispuesto a documentar quién supuestamente podría estar detrás de esta campaña de revocatorio, Carollo contestó: “Lo diré en el momento oportuno, si este asunto avanza. Tomaremos cartas en el asunto con abogados y denunciaremos de dónde viene el dinero para hacer esta campaña contra mí”.

Luego añadió: “Molesta que los comisionados Manolo Reyes, De la Portilla y yo nos unamos para atender las cosas justas”.

De hecho, la ley del estado de la Florida no limita la organización de un revocatorio a personas que residan en la jurisdicción de referencia, pero Carollo cuestiona el “derecho” a hacerlo para quien no resida en su distrito.

“No vive en el distrito, ni siquiera en la ciudad. Cómo es posible que una persona que viva en otra ciudad venga a Miami a inmiscuirse en nuestros asuntos”, argumentó.

Comisión

Entre las discordias figura el resultado de la primera reunión del año de la Comisión de Miami, el pasado 9 de enero, cuando el entonces administrador municipal Emilio González tomaría la palabra para afrontar las acusaciones de “abuso de poder”.

Días antes, Carollo había presentado una moción de censura contra González, que no procedió, y otra, que sí fue aprobada, que pidió una investigación sobre una supuesta falsificación de documentos por parte del administrador, que luego fue vetada por el alcalde Francis Suárez.

En resumen, la agenda del 9 de enero comenzaría con el análisis del veto del alcalde, no procedió.

La sesión comenzó con el cuestionamiento del comisionado Carollo sobre la autoridad del alcalde para “nombrar al presidente y vicepresidente” de la Comisión, que cada mes de enero es renovado.

Minutos después, tras un par de intercambios de palabras entre Suárez y Carollo, faltaron los deseos de escuchar a González, revisar el veto del alcalde, la investigación solicitada y otros asuntos importantes.

El comisionado De la Portilla, que comienza su gestión como delegado del distrito 1, luego de haber sido representante y senador estatal en Tallahassee, se dio cuenta del mal curso de la reunión y optó por pedir la postergación del encuentro.

La propuesta de posponer la reunión funcionó con el apoyo de Reyes y Carollo y el administrador no pudo plantear su punto de vista.

Una semana después, González calificó de “circo” la atmósfera existente en el cuerpo legislativo municipal y decidió renunciar.