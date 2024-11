Concejo de Hialeah nombra a Juan Junco concejal interino

Según la resolución aprobada por el órgano legislativo municipal, Juan Junco, de 86 años, ocupará la silla del Grupo IV de manera interina para completar el mandato restante del concejal Bryan Calvo hasta las elecciones del próximo 4 de noviembre de 2025.

Hasta el momento de su nombramiento, Junco fungía como vicepresidente de la autoridad de vivienda de Hialeah y ha estado vinculado a la ciudad desde el año 2016.

“Yo he tenido una conversación con Juan y él no es un político. No creo que esté interesado en retener el escaño en las próximas elecciones de 2025; lo que sí puedo asegurar es que su servicio al Concejo será admirable en pos del desarrollo de la ciudad”, dijo el alcalde al recomendar al nuevo concejal.

Esta es la segunda designación a cargos interinos en el Concejo este año. La anterior fue la concejala Melinda De la Vega, quien ocupó la silla vacía tras la destitución de Angélina Pacheco por parte del gobernador Ron DeSantis por presuntos problemas legales.

Otros siete candidatos presentaron su currículum para ocupar la vacante, entre ellos Héctor Celín, quien compareció frente al Concejo para defender su solicitud. Lo siguieron Lawrence Arthur, retirado del Army Corps of Engineers, 135th, y el activista Juan Santana, quien en varias ocasiones ha aspirado a distintos cargos en la ciudad.

En esta misma reunión, Jacqueline García Rovés fue elegida presidenta del Concejo. García Roves agradeció la nominación al cargo realizada por Jesús Tundidor y afirmó que “haber sido vicepresidenta durante dos años había sido muy importante para ella y que era un honor ocupar el puesto”.

Por su parte, Luis Rodríguez fue elegido vicepresidente del Concejo con el voto unánime de sus colegas.