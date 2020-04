Coronavirus: Médicos inmigrados listos para ofrecer ayuda

Otro grupo conformado por cerca de 350 profesionales de la salud de diferentes nacionalidades también realiza por estos días una serie de contactos en Tallahassee, con el propósito de lograr que el gobernador DeSantis les permita aportar su experiencia de cara a los retos que supone la pandemia del coronavirus en los centros hospitalarios del estado de la Florida.

Solidaridad Sin Fronteras

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el doctor cubano Julio César Alfonso, presidente de SSF, quien dijo que además de los 10.350 médicos, esa organización cuenta con 4.750 enfermeras y más de 3.000 técnicos de la salud “que darían un fuerte apoyo al sistema de salud de Florida”.

Alfonso explicó que a través de la propuesta se busca que el gobernador DeSantis emita una orden ejecutiva de emergencia, “que dé vía libre” al otorgamiento de licencias temporales por 180 días prorrogables a médicos, enfermeros y personal sanitario mientras persista el impacto de la pandemia de coronavirus COVID-19.

“No se necesitaría hacer ningún examen, este personal se incorporaría al sistema de salud de forma inmediata. No es como se hace por las vías convencionales. En una situación normal tendríamos que hacer unos exámenes que son muy complejos”, añadió.

coronavirus Dos especialistas sanitarias guardan la muestra necesaria para completar la prueba de coronavirus. AFP

A cambio de las tres pruebas a las que deben someterse los médicos que pretenden homologar sus títulos para poder trabajar en Florida, estos profesionales tendrían solo que “aportar las transcripciones de sus notas” y tener en cuenta que la universidad de donde egresaron esté reconocida por la Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG).

Adicionalmente, “los graduados de escuelas de medicina extranjeras [deben tener] al menos un año de educación médica”, según se puede leer en una campaña de recolección de firmas iniciada por SSF en la plataforma en línea change.org.

Según Alfonso, el gobernador DeSantis “tiene la propuesta sobre su escritorio”, mientras que un grupo de lobistas, encabezado por Albert Balido, impulsa la iniciativa. “También hemos hecho contacto con la vicegobernadora [de Florida] Jeanette Núnez, que nos ayuda desde hace muchos años”, aseguró.

SSF presentó la iniciativa al mandatario estatal “cuando comenzó la pandemia”. Entre los profesionales que integran esa asociación hay “médicos cubanos que han estado en África”, y también de países “como Colombia y Venezuela. Otros proceden de Europa y Asia”, acorde con Alfonso.

El gobernador de cada estado tiene la facultad de emitir licencias profesionales de diferente naturaleza. La orden ejecutiva que solicita SSF tiene fundamento legal en los estatutos de la Florida, bajo el criterio de que se trata de una “situación especial de emergencia”, como la que se vive debido al coronavirus.

“Creo que en el estado y el país no ha habido una situación de emergencia como esta que genera el COVID-19, y espero que no haya otra. Pero si no se aprueba la orden en estas circunstancias, entonces es mejor que se quite de los estatutos de la Florida”, acotó.

La petición de esa organización se apoya asimismo en cifras de la Autoridad de Salud del estado, que prevé un déficit de 7.000 especialistas médicos para 2025 y alrededor de 5.000 médicos de familia para 2030.

Alfonso puntualizó que el gobernador ha planteado que “existe la posibilidad de hacerlo, pero que aún la situación en la Florida no ha llegado a la gravedad de Nueva Jersey, Nueva York y Massachussets”, a lo que agregó: “Lamentablemente, esto se maneja de esa manera”.

Más médicos para la crisis

Por otro lado, Médicos de las Américas International Medical Graduates (IMG) es una organización que inició operaciones en el año 2002, se desintegró un tiempo y retomó sus funciones hace un mes y medio cuando la pandemia del coronavirus empezó a golpear el sur de la Florida.

El grupo es dirigido por el neurocirujano de origen colombiano Laureano Chileuit, quien dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que los aproximadamente 350 profesionales de la medicina que hacen parte de esa asociación “estamos dispuestos a ayudar durante la pandemia, de la forma que disponga el gobernador DeSantis”.

De la mano de la senadora estatal Annette Taddeo, IMG está elaborando un proyecto de ley que viabilice la homologación de médicos extranjeros en el estado de la Florida. De hecho, la organización ya tiene como base de la propuesta un modelo que se utilizó en 1997.

Sin embargo, por tratarse de un proyecto “que solo se presentaría en la próxima legislatura”, en este “momento de crisis por el coronavirus” los doctores del grupo aspiran a obtener “licencias temporales” o “algún permiso especial” que los habilite legalmente para sumarse al sistema de salud.

Chileuit explicó que si el gobernador DeSantis emite una orden ejecutiva que traiga consigo la posibilidad de entregar licencias temporales a médicos foráneos residentes en el estado, “el 20% de nosotros, es decir, unos 60 médicos tenemos los documentos en regla, como el diploma y todos los papeles apostillados”.

En ese caso, el resto de los galenos de IMG “están dispuestos a trabajar, tienen todo bien académicamente, pero sus papeles se demoran mucho en tenerlos al día”. Por tanto, añadió, la organización está planteando que se “les permita trabajar como lo considere el gobernador”.

El mayor número de miembros de IMG son doctores de nacionalidad venezolana. También hay de Colombia, Argentina, Chile y Perú, entre otros. Se espera el ingreso de profesionales nicaragüenses.

Entre las especialidades de quienes integran esa agremiación se encuentran anestesiólogos, obstetras, oftalmólogos, cirujanos plásticos, cirujanos generales, neurocirujanos y otros.

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar por la comunidad de la Florida en esta emergencia. Solo queremos una oportunidad”, afirmó Chileuit.

