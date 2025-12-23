Creativas celebró su 24 edición del Holiday Toy Drive a beneficio de Nicklaus Children's Hospital

La actividad contó con la participación de decenas de patrocinadores y, de manera especial, de los llamados ‘Santa’s Helpers’.

Coral Gables.– El espíritu solidario de la temporada navideña se vivió con especial intensidad en el majestuoso Biltmore Country Club Ballroom, escenario donde Creativas celebró la 24 edición anual de su Holiday Toy Drive , una velada que combinó elegancia, música y un profundo compromiso social en apoyo a la Nicklaus Children’s Hospital Foundation.

El evento , realizado la pasada semana, reunió a invitados, líderes comunitarios, periodistas y personalidades del ámbito cultural y social del sur de la Florida, quienes respondieron al llamado de donar juguetes nuevos o realizar aportes económicos destinados a beneficiar a niños y familias en situación vulnerable.

La actividad contó con la participación de decenas de patrocinadores y, de manera especial, de los llamados ‘Santa’s Helpers’ —Arlyn Broche, Adriana Cataño, Sandra Peebles, Nathalie Rodríguez, Mariana Rodríguez y DJ Cardi—, quienes aportaron energía y entusiasmo a una noche marcada por la generosidad.

El encuentro incluyó además una presentación musical en vivo de Leslie Cartaya y su banda, que añadió un toque emotivo y de cubanía a la jornada, interpretando temas del repertorio de Celia Cruz y rindiéndole un tributo especial con motivo del centenario de su nacimiento, quien es un referente en causas benéficas y una figura eterna de la música latina, cuyo legado artístico y humano continúa inspirando a generaciones.

Durante la celebración y un aparte con DIARIO LAS AMERICAS, Juan Carlos Hervis, director de desarrollo del hospital, destacó la importancia de la cita y el impacto directo que tiene la misma.

“Este evento es uno de los mejores del año, no solo porque es una gran fiesta, sino porque el apoyo es para los niños”, expresó. Subrayó además la misión única de la institución: “Somos el único hospital non profit en Miami dedicado exclusivamente a los niños. No somos parte de un sistema de adultos; lo único que hacemos es servir a los niños y a la comunidad”.

Hervis resaltó el valor del respaldo colectivo que año tras año recibe el centro médico: “Poder apoyar algo así es poderoso. Ver a la gente unirse a nosotros me llena de alegría. Lo hemos hecho por muchos años y espero que sean muchos años más”.

Por su parte, Laiza Santana, publicista de Creativas y organizadora principal compartió la emoción que representa sostener esta tradición solidaria durante más de dos décadas.

“En estos momentos siento que el corazón se me va a explotar. Un evento de esta magnitud es muy laborioso, porque uno piensa en cada detalle: si la gente la va a pasar bien, la comida, el trago”, comentó, antes de enfatizar el verdadero sentido de la noche: “Pero es un evento con un propósito”.

Santana explicó que, más allá de la logística, el impacto humano es lo que da sentido al esfuerzo: “Lo más grande es ver ese montón de juguetes con los que, cuando salga ahora del hotel, voy a tropezar. Sé que esos juguetes les van a traer sonrisas a los niños que están en el hospital”.

Así mismo destacó el respaldo económico recibido: “Aparte de los juguetes, muchas personas apoyaron económicamente. Recaudamos dinero para ayudar a la misión y a todo lo que se hace en el hospital”. Con visible gratitud, recordó los inicios del proyecto: “Empezamos con veinticinco o veintiséis personas y ahora somos cientos, de verdad, estoy súper agradecida de corazón”.

Con un estricto código de vestimenta de alfombra roja y un ambiente tipo cóctel, la cita no solo reafirmó el compromiso de Creativas con las obras de beneficencia, sino que también se consolidó como uno de los encuentros solidarios más esperados de la temporada en Miami.

Tras más de veinte años de trayectoria, el Holiday Toy Drive de Creativas se ha convertido en un legado que demuestra que la unión entre comunidad, empresas y voluntarios puede transformar la celebración en esperanza tangible para quienes más lo necesitan, especialmente en estas fechas donde ayudar al prójimo cobra un significado aún más profundo.