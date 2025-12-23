martes 23  de  diciembre 2025
NAVIDAD

Creativas celebró su 24 edición del Holiday Toy Drive a beneficio de Nicklaus Children's Hospital

Tras más de veinte años de trayectoria, el Holiday Toy Drive de Creativas se ha convertido en un legado que transforma la celebración en esperanza tangible para quienes más lo necesitan.

La actividad contó con la participación de decenas de patrocinadores y, de manera especial, de los llamados ‘Santa’s Helpers’.

La actividad contó con la participación de decenas de patrocinadores y, de manera especial, de los llamados ‘Santa’s Helpers’.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los invitados haciendo fila para ingresar a la celebración.

Los invitados haciendo fila para ingresar a la celebración.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los asistentes capturan recuerdos y dejan sus regalos en el área destinada para ello.

Los asistentes capturan recuerdos y dejan sus regalos en el área destinada para ello.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Momentos de diversión y baile que llenaron de vida el salón durante la celebración.

Momentos de diversión y baile que llenaron de vida el salón durante la celebración.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Leslie Cartaya y su banda deleitando a todos con su música en vivo.

Leslie Cartaya y su banda deleitando a todos con su música en vivo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera
Embed

Coral Gables.– El espíritu solidario de la temporada navideña se vivió con especial intensidad en el majestuoso Biltmore Country Club Ballroom, escenario donde Creativas celebró la 24 edición anual de su Holiday Toy Drive, una velada que combinó elegancia, música y un profundo compromiso social en apoyo a la Nicklaus Children’s Hospital Foundation.

El evento, realizado la pasada semana, reunió a invitados, líderes comunitarios, periodistas y personalidades del ámbito cultural y social del sur de la Florida, quienes respondieron al llamado de donar juguetes nuevos o realizar aportes económicos destinados a beneficiar a niños y familias en situación vulnerable.

Lee además
Nochebuena.
FLORIDA

Miami celebra Navidad con su sin igual mezcla de culturas
 Imagen referencial. 
RECOMENDACIONES

¿Cómo tomar los medicamentos para las digestiones pesadas en Navidad?

La actividad contó con la participación de decenas de patrocinadores y, de manera especial, de los llamados ‘Santa’s Helpers’ —Arlyn Broche, Adriana Cataño, Sandra Peebles, Nathalie Rodríguez, Mariana Rodríguez y DJ Cardi—, quienes aportaron energía y entusiasmo a una noche marcada por la generosidad.

El encuentro incluyó además una presentación musical en vivo de Leslie Cartaya y su banda, que añadió un toque emotivo y de cubanía a la jornada, interpretando temas del repertorio de Celia Cruz y rindiéndole un tributo especial con motivo del centenario de su nacimiento, quien es un referente en causas benéficas y una figura eterna de la música latina, cuyo legado artístico y humano continúa inspirando a generaciones.

Durante la celebración y un aparte con DIARIO LAS AMERICAS, Juan Carlos Hervis, director de desarrollo del hospital, destacó la importancia de la cita y el impacto directo que tiene la misma.

“Este evento es uno de los mejores del año, no solo porque es una gran fiesta, sino porque el apoyo es para los niños”, expresó. Subrayó además la misión única de la institución: “Somos el único hospital non profit en Miami dedicado exclusivamente a los niños. No somos parte de un sistema de adultos; lo único que hacemos es servir a los niños y a la comunidad”.

Hervis resaltó el valor del respaldo colectivo que año tras año recibe el centro médico: “Poder apoyar algo así es poderoso. Ver a la gente unirse a nosotros me llena de alegría. Lo hemos hecho por muchos años y espero que sean muchos años más”.

Por su parte, Laiza Santana, publicista de Creativas y organizadora principal compartió la emoción que representa sostener esta tradición solidaria durante más de dos décadas.

“En estos momentos siento que el corazón se me va a explotar. Un evento de esta magnitud es muy laborioso, porque uno piensa en cada detalle: si la gente la va a pasar bien, la comida, el trago”, comentó, antes de enfatizar el verdadero sentido de la noche: “Pero es un evento con un propósito”.

Santana explicó que, más allá de la logística, el impacto humano es lo que da sentido al esfuerzo: “Lo más grande es ver ese montón de juguetes con los que, cuando salga ahora del hotel, voy a tropezar. Sé que esos juguetes les van a traer sonrisas a los niños que están en el hospital”.

Así mismo destacó el respaldo económico recibido: “Aparte de los juguetes, muchas personas apoyaron económicamente. Recaudamos dinero para ayudar a la misión y a todo lo que se hace en el hospital”. Con visible gratitud, recordó los inicios del proyecto: “Empezamos con veinticinco o veintiséis personas y ahora somos cientos, de verdad, estoy súper agradecida de corazón”.

Con un estricto código de vestimenta de alfombra roja y un ambiente tipo cóctel, la cita no solo reafirmó el compromiso de Creativas con las obras de beneficencia, sino que también se consolidó como uno de los encuentros solidarios más esperados de la temporada en Miami.

Tras más de veinte años de trayectoria, el Holiday Toy Drive de Creativas se ha convertido en un legado que demuestra que la unión entre comunidad, empresas y voluntarios puede transformar la celebración en esperanza tangible para quienes más lo necesitan, especialmente en estas fechas donde ayudar al prójimo cobra un significado aún más profundo.

Temas
Te puede interesar

Navidad: cuando la emoción se vuelve norma social

Rusia habla de "progresos lentos" en las conversaciones con EEUU para un acuerdo de paz con Ucrania

Florida se moviliza mientras el Powerball sigue en aumento

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
ENCUESTA

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
NUEVA ESCALADA

Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
Armas modernas

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Trump a Maduro: "Lo más inteligente que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela"

Monseñor Thomas Wenski.
PAUSA HUMANITARIA

"No sean el Grinch": Iglesia pide frenar redadas y deportaciones en Navidad

Te puede interesar

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street sorprendida por el fuerte crecimiento económico de EEUU

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
ESCÁNDALO

Gobierno de EEUU publica miles de nuevos documentos sobre el caso Epstein

Esta fotografía, tomada el 20 de diciembre de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 23 de diciembre de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) y a su hija Ju Ae (a su izquierda) inspeccionando el Hotel Ikkal, recientemente terminado en el distrito turístico de Samjiyon, en la provincia de Ryanggang. 
CONTRASTE

Líder norcoreano inaugura un lujoso complejo turístico de montaña con jacuzzis y BBQ